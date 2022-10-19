1000 kişiyi işten çıkardı...

ABC News, işten çıkarılanların, şirketin dünya çapındaki 221 bin çalışanının yüzde 1’inin yarısından daha az bir kısmına tekabül ettiğini bildirdi.

Ancak Business Insider’a göre, işten çıkarmalar, Microsoft’un Xbox konsol oyun biriminden Stratejik Görevler ve Teknoloji organizasyonuna kadar her şeyi etkiliyor.

Şirketin resesyon endişesiyle söz konusu kararı aldığı yorumu yapıldı.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, “Tüm şirketler gibi biz de iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna göre yapısal düzenlemeler yapıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Gelecek yıl yatırımların devam edeceği ve gelişen alanlarda işe alımların olacağı aktarıldı.

Microsoft’un hisselerinde geçen yıl yüzde 30 oranında düşüş kaydedilmişti.