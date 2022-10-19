  • BIST 3.889,57
  • Altın 979.624
  • Dolar 18.5884
  • Euro 18.2717
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

1000 kişiyi işten çıkardı...

»
1000 kişiyi işten çıkardı...
1000 kişiyi işten çıkardı...

ABC News, işten çıkarılanların, şirketin dünya çapındaki 221 bin çalışanının yüzde 1’inin yarısından daha az bir kısmına tekabül ettiğini bildirdi.

Ancak Business Insider’a göre, işten çıkarmalar, Microsoft’un Xbox konsol oyun biriminden Stratejik Görevler ve Teknoloji organizasyonuna kadar her şeyi etkiliyor.

Şirketin resesyon endişesiyle söz konusu kararı aldığı yorumu yapıldı.

Microsoft’tan yapılan açıklamada, “Tüm şirketler gibi biz de iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna göre yapısal düzenlemeler yapıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Gelecek yıl yatırımların devam edeceği ve gelişen alanlarda işe alımların olacağı aktarıldı.

Microsoft’un hisselerinde geçen yıl yüzde 30 oranında düşüş kaydedilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meta, metaverse girişimleri için kesenin ağzını açmış: 15 milyar dolardan fazla harcadı15 Ekim 2022 Cumartesi 15:27
  • Beş milyar telefon çöpe atılacak15 Ekim 2022 Cumartesi 10:16
  • Netflix’ten reklamlı üyelik adımı14 Ekim 2022 Cuma 12:10
  • Çin bir yer gözlem uydusunu daha uzaya gönderdi13 Ekim 2022 Perşembe 23:46
  • Robot sanatçı Ai-Da İngiltere'de vekillerin sorularını cevapladı13 Ekim 2022 Perşembe 22:57
  • SpaceX ile Ay’a gidecek ilk yolcu belli oldu: Dennis Tito13 Ekim 2022 Perşembe 21:27
  • BBC yazdı: TikTok'ta Suriyelileri kullanmışlar12 Ekim 2022 Çarşamba 22:33
  • Karbondioksidi yakalayan ve Güneş enerjisiyle çalışan araç12 Ekim 2022 Çarşamba 20:55
  • Meta’nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yapıldı11 Ekim 2022 Salı 22:48
  • NASA, robot balonunu test etti: Venüs’ü keşfedecek11 Ekim 2022 Salı 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti