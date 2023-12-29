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10,000 ABD Doları Çalındı

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Haspolat'ta İşyeri Hırsızlığı: Çalışan Şahıs, 10,000 ABD Dolarını Çalıp Tasarrufuna Geçirdi, Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor
10,000 ABD Doları Çalındı

Haspolat'ta Çalışanın İşyerinde Gerçekleştirdiği Hırsızlık Olayı

13 Kasım-26 Aralık 2023 tarihleri arasında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işyerinde, çalışan H.Ö. (E-31), şirketin ofisinde bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 10,000 ABD Doları nakit parayı alarak kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık gerçekleştirdi. Olay, polis bilgilendirildikten sonra şüpheli şahıs tutuklandı, ancak soruşturma hala devam etmektedir. İşyerinde meydana gelen bu hırsızlık, iş sahipleri ve güvenlik birimleri arasında endişe yaratmıştır.

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