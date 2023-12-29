10,000 ABD Doları Çalındı

Haspolat'ta Çalışanın İşyerinde Gerçekleştirdiği Hırsızlık Olayı
13 Kasım-26 Aralık 2023 tarihleri arasında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işyerinde, çalışan H.Ö. (E-31), şirketin ofisinde bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 10,000 ABD Doları nakit parayı alarak kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık gerçekleştirdi. Olay, polis bilgilendirildikten sonra şüpheli şahıs tutuklandı, ancak soruşturma hala devam etmektedir. İşyerinde meydana gelen bu hırsızlık, iş sahipleri ve güvenlik birimleri arasında endişe yaratmıştır.
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