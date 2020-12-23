  • BIST 1.418
  • Altın 460,189
  • Dolar 7,6360
  • Euro 9,3188
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar

» »
Girne’ye bağlı Çatalköy’de bulunan Cratos Casino’nun ortaklarından İsmail Zeynel Abidin adına sahte karakter belgesi hazırlayıp, polise veren kardeşi Derviş Zeynel Abidin ile Barış Şahin tutuklanarak dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bulunan Cratos Casino’nun ortaklarından İsmail Zeynel Abidin adına sahte karakter belgesi hazırlayıp, polise veren kardeşi Derviş Zeynel Abidin ile Barış Şahin, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme suçlarından tutuklanarak, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Girne Adli şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların Cratos Casino adına imtiyaz almak ve açılışı yapmak için 8 Aralık tarihinde polisten karakter belgesi aldıklarını,  Cratos’un ortaklarından İsmail Abidin adına düzenleyip, sahteledikten sonra görevli polise verip tedavüle sürdüklerini söyledi.

Polis,  yapılan tespit üzerine zanlıların tutuklandığını, Barış Şahin’in gönüllü ifade verip, Derviş Zeynel Abidin’in direktifi ile karakter belgesini sahtelediğini söylediğini aktardı. Özmüezzin,  karakter belgesinin belge inceleme uzmanına gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.  

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK Yarın Tam Gün Grevde23 Aralık 2020 Çarşamba 16:55
  • KTTB'den Yeni Seneyi Sağlıkla Karşılama açıklaması23 Aralık 2020 Çarşamba 16:36
  • Bakan Pilli, “KKTC Avrupa Birliği ülkesidir, AB bize de aşı verecek”23 Aralık 2020 Çarşamba 16:35
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kıbrıs Kampüs Direktörü Mert Osmanlar’ı kabul etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Bakan Çavuşoğlu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Meclis Yarın Toplanacak23 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
  • Saner Anıtkabir'i Ziyaret Etti23 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
  • Büyükoğlu: “13. Maaş Lütuf Değil Haktır! Hedef Kamudaki Haklar Geriye Gitmeden, Özel Sektörün de İyileştirilmesi Olmalıdır”23 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
  • 809 adet hap ve 20 gr hintkeneviri ile yakalanmıştı!23 Aralık 2020 Çarşamba 16:21
  • Borcu var diye evini soydu!23 Aralık 2020 Çarşamba 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti