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100’ü aşkın ayakkabı ve terlik çalan tilki ‘suçüstü yakalandı’

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100’ü aşkın ayakkabı ve terlik çalan tilki ‘suçüstü yakalandı’
100’ü aşkın ayakkabı ve terlik çalan tilki ‘suçüstü yakalandı’

Almanya’nın başkenti Berlin’in banliyölerinden Zehlendorf’ta yaşayanlar, akşam kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabı ve terlikleri sabah bulamayınca bir hırsızın dadandığından şüphelendi. Bir süre sonra hırsız yakalandı. Bahçelerine girip ayakkabıları götüren bir tilkiydi!

Zehlendorf’un sakinleri ayakkabı ve terliklere ne olduğunu anlamaya çalışıp sosyal medya üzerinden yazışırken bir adam, ağzında bir çift mavi renkli terlik taşıyan tilkiyi gördü. Tilkinin izini süren adam onun 100’ü aşkın terlik ve ayakkabıyı bir alanda biriktirdiğini görünce hayrete düştü.

‘Suçüstü yakalanan’ tilki ve biriktirdiği ayakkabıların fotoğraflarını çekti, hırsızı arayanlarla paylaştı. Tagesspiegel başta olmak üzere Alman gazeteleri de konuyla ilgili haber yaptı. Basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına çok sayıda yorum geldi.

Uzmanlar, tilkinin ayakkabı ve terlik çalmasının nedenini, “Her deri bir anlamda ölmüş hayvan kokusu demektir. Genç, yavru tilkinin avlanma yeteneği ve isteğinin göstergesi olabilir” diyerek açıkladı.

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