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100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi

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100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi
100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi

"Toplam 8539 test yapıldı, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü  yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3 

Girne 

Karakum-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610 

Toplam Vaka Sayısı: 7229 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 268   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2227 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6857 

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