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100'ü yerel 118 pozitif vaka, 1 vefat

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"Toplam 7292 test yapıldı, 100'ü yerel 118 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 119 kişi taburcu edildi" 
100'ü yerel 118 pozitif vaka, 1 vefat

20 Temmuz 2021 

"Toplam 7292 test yapıldı, 100'ü yerel 118 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 119 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7292 olup, 100'ü  yerel 118 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 56 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Yenikent-2 / K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1/ Dumlupınar-1/ Ortaköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 21 / Çatalköy-4 / Alsancak-18 / Esentepe-4 / Karaoğlanoğlu-3 / Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Lapta-4  

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Maraş-4/ Tuzla-1/ Sakarya-4 / Tirmen-1/ Çatalköy-1/ Yeniboğaziçi-3 / Baykal-1/ Pile-1 

İskele 

Kaplıca-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez- 2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-3 / Yukarı Bostancı-1 

20 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7292    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17   

Yerel Vaka Sayısı: 100   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.757.185 

Toplam Vaka Sayısı: 10.098 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8794 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1019 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 391 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 416  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2151   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.010

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