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100'ü yerel 131 pozitif vaka

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"Toplam 16.200 test yapıldı, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi" 
100'ü yerel 131 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.200  olup, 100'ü  yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1 

Girne 

Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1 

İskele 
Altınova-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1 

Lefke 

Lefke Merkez- 2 


17 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.200   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  9 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.716.329 

Toplam Vaka Sayısı: 9791 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8379 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1376  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1082  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 206    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1070 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 325 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2027 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.978

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