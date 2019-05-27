“100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer alacak.

Sergide, Mehmet Gökyiğit’in yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf yarışmalarında ödül almış 74 fotoğrafının yanı sıra, 66 renkli ve 60 siyah-beyaz fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Üçüncü Kişisel Resim Sergisi…

100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi sanatçının 2015 yılında 10x10 teması ile Lefkoşa’da ve 2018 yılında “Kuzey Kıbrıs – Akdeniz’in İncisi” teması ile Bakü’de açılışını gerçekleştirdiği kişisel sergilerinin ardından 3. Kişisel Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2013 yılından itibaren katılmaya başladığı FIAP, PSA ve UPI patronajlı uluslararası fotoğraf yarışmalarında farklı kategorilerde birçok fotoğrafı ödül ve sergileme alan Mehmet Gökyiğit, için 2018 yılında FIAP tarafından EFIAP/b (Excellence FIAP Bronze) Ünvanı’na layık görüldü.

Mehmet Özyiğit Kimdir?

1965 Poli – Baf doğumlu olan Mehmet Gökyiğit, Elektronik Yüksek Mühendisi olup, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda Stüdyo ve Yayın Sistemleri sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren üyesi olduğu Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER)’ in Dernek Başkanlığı görevini yürütmektedir. Doğa, manzara fotoğraflarına ve Panoramik fotoğraf oluşturmaya ilgi duyan Gökyiğit, 2005-2019 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye fotoğrafları ile katkı koydu. Yakın Doğu Üniversitesi 5. 6. 7. 8. ve 9. “Fotoğraf Günleri’nde de yer aldı.

2007 yılında düzenlenen 2. Uluslararası Lefke CMC konferansında, “CMC Atıkları” isimli görsel çalışması konferans açılışında gösterildi. 2007-2010 yılları arasında BRT’de yayımlanan “Yeşil Politika”, “Çevreci” ve “Kahve Sohbetleri” isimli programlara, fotoğrafları ile katkı koyan Gökyiğit’in, TÜRKSOY tarafından birçok farklı ülkede düzenlenen sergilerde fotoğrafları yer almıştır. Yurtiçinde düzenlenen farklı fotoğraf yarışmalarına jüri üyesi olarak katılan ve yurtiçi ile yurtdışındaki birçok gazete, dergi ve kitapta fotoğrafları yer alan Mehmet Gökyiğit, fotoğraf sunumları ve söyleşiler de gerçekleştirdi.

2013 yılından itibaren katılmaya başladığı FIAP, PSA ve UPI patronajlı uluslararası fotoğraf yarışmalarında farklı kategorilerde birçok fotoğrafı ödül ve sergileme (acceptance) alan Gökyiğit, 2018 yılında FIAP tarafından EFIAP/b (Excellence FIAP Bronze) Ünvanı’na layık görüldü. 2015 yılında 10x10 isimli kişisel fotoğraf sergisini açan Gökyiğit, e 100 fotoğraftan oluşan sergisinde, 10 farklı kategoriden 10’ar fotoğrafı yer aldı. 2018 yılında 50 fotoğraftan oluşan “Kuzey Kıbrıs – Akdeniz’in İncisi” temalı ilk yurtdışı fotoğraf sergisini Bakü’de (Azerbaycan) açtı.