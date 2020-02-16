101 eserden oluşan beş ayrı kişisel resim sergisi Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açılacak

Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev, Azat İdirisov, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt, Kuralay Amanzholova ve Yerzhan Tanayev tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 101 eserden oluşan beş ayrı kişisel resim sergisi Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açılacak

Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un ‘Kişisel Sergim No2’, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın ‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in ‘Jazz’ isimli kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in 20 eserinden oluşan ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un 25 eserinden oluşan ‘Kişisel Sergim No2’, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in 21 eserinden oluşan ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın 18 eserinden oluşan ‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in 17 eserinden oluşan ‘Jazz’ isimli toplam 101eserden oluşan beş ayrı kişisel resim sergisi 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak.

Apiyev Avazbek kimdir?

2004 – 2005 yılları arasında Resim ve Kompozisyon Öğretmenliği görevi yaptı. 2005 – 2006 yılları arasında Karakol Bölge Tiyatrosu Görüntü Yönetmeni olarak çalıştı. 2007 – 2010 yılları arasında Bişkek kentinde bulunan Adapte Çocuk Sosyal Eğitim Merkezinde resim öğretmenliği görevi yaptı. 2009 yılında İstanbul Kutsal Emanetler kişisel sanat sergisini açtı. 2012 yılında Karakol ve Bişkek şehirlerinde kişisel sanat sergilerini düzenledi. 2014 yılında Avrupa ülkelerinde (Almanya, Polonya, Slovenya, Fransa, Avusturya vb) kişisel sanat sergilerini düzenledi. 2015 yılında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde «Kutsal Emanetler» adlı kişisel sanat sergisini açtı. 2016 yılında Bişkek İman Vakfı ile birlikte kişisel sergisini açtı. 2017 yılında Bişkek kimsesiz çocuklar yararına kişisel sanat sergisini düzenledi.

Azat İdirisov kimdir?

23 Şubat 1986 yılında Rusya’nın St.Petersburg kentinde doğdu. 2006 yılında Chuikov Kırgız Devlet Sanat Koleji'nden mezun oldu. 2011 yılında Sadykov Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. Kırgızistan Sanatçılar Birliği Üyesidir. Zhangaziev Kırgız Devlet Kukla Tiyatrosu’nun baş sanatçısıdır. 2012 yılında Zhangaziev Kırgız Devlet Kukla Tiyatrosu'nda grafik tasarımcılığı görevi yaptı. 2014-2015 yılları arasında akademik resim kurslarında öğretmen olarak çalıştı. Ulusal sanat sergilerin üyesidir. 2017 yılında B. Kydykeeva Gençlik Tiyatrosu'nda sahne sanatçısı olarak görev aldı. Citylab Production Studio'da sanatçı olarak çalıştı.

Karlygash Kanseyt kimdir?

10 Ekim 1968 yılında Kazakistan’da dünyaya geldi. 1987 yılında A.Kasteev Çimkent Sanat Koleji'nden mezun oldu. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. “Portre”, “Ben baykuşum”, «Peyzaj», «Ular» ve «Renk senfonileri» adlı kişisel sergilerini açtı. 2003 yılında Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da düzenlenen Kazakistan Kültür Günü kutlamalarına adanmış uluslararası sergilere katıldı. 2018 yılında Türkistan bölgesinde düzenlenen "Lale" adlı ulusal sanat festivaline katıldı. 2019 yılında Almatı kentinde bulunan A. Kasteev Devlet Müzesi'nde “Uyum” adlı kişisel sergisini düzenledi. Uluslararası, ulusal ve bölgesel sergilerinde yer almaktadır. Eserleri ABD, Japonya, Singapur, İngiltere, İsrail ve Rusya’da birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Kuralay Amanzholova kimdir?

11 Eylül 1974 yılında Kazakistan'da doğdu. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Londra'daki Avrasya Yaratıcı Loncası üyesidir. 1996 yılında T. Zhurgenov Kazak Devlet Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 1996 yılından itibaren gazete, dergi, reklam ajanslarında tasarım sanatçısı olarak çalışmaktadır. 2000 yılından itibaren «Toganay» adlı yayınevinde grafik tasarımcı olarak çalışmaktadır.

1999, 2000 ve 2001 yıllarında Almatı kentinde düzenlenen «Zhiger» adlı genç sanatçılarının festivaline katıldı. 2001 yılında A. Kasteev Devlet Sanat Müzesi'nde düzenlenen "Lale ve İnsan" adlı uluslararası festivaline katıldı. Kazakistan'ın Bağımsızlığının 10. yıldönümünde düzenlenen bir sanat sergisine katıldı. 2002 yılında Astana kentinde düzenlenen "İlham" adlı gençlik sanat festivaline katıldı. 2005 yılında Almatı kentinde bulunan Ankara Otelinde kişisel sergisini açtı. 2006 yılında «Beş yol» adlı karma sanat sergisine katıldı. 2013 yılında Almatı şehrinde “Hayatı doldurarak” kişisel sergisini düzenledi. 2016 yılında A.Kasteev Devlet Sanat Müzesi'nde düzenlenen Kazakistan Bağımsızlık Günü'ne adanmış sanat sergisine katıldı. 2017 yılında Almatı kentinde düzenlenen "Sadece hayalperestlere yıldızlar parlıyor" uluslararası sanat sergisine katıldı. 2018 yılında “Altay Kazakistan'ın incisidir” adlı ulusal açık hava ressamlığında yer aldı. 2019 yılında Almatı şehrinde “Fiziksellik günümüzde (Nü)” uluslararası sanat sergisine katıldı. Çok sayıda bölgesel, ulusal ve uluslararası sergilerine katılmaktadır. Eserleri ABD, İsviçre, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Yerzhan Tanayev kimdir?

2008 yılında O. Tansykbaev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji'nin resim ve heykel fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında T.Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu.

2006 yılında Almatı kentinde O. Tansykbaev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji'nin sergi salonunda grup sanat sergisine katıldı. 2010, 2012 ve 2014 yıllarında Astana'daki «İlham» adlı uluslararası gençlik sanat festivaline katıldı. 2013 yılında Almatı kentinde düzenlenen “Adım” karma sanat sergisine katıldı. 2013 yılında Almatı şehrinde “ArtbatFest” adlı 5. Uluslararası Modern Sanat Festivalinde yer aldı. 2014-2017 yılları arasında Karağandı kentinde düzenlenen “Yaz Enerjisi” grafiti yarışmasına katıldı. 2015 yılında Taldikorgan şehrinde “Adım 2” karma sergisine katıldı. 2015 yılında Aktav kentinde düzenlenen "Hazar Ufukları" adlı açık hava ressamlığına katıldı. 2016 yılında “İnsan. Dünya. Emek” adlı bölgeler arası gençlik sanat sergisisine katıldı. 2016 yılında Almatı şehrinde düzenlenen “Benim şehrim 1000 yaşında” adlı açık hava ressamlığına katıldı. 2017 yılında Almatı şehrinde "Gençlik" uluslararası yaratıcı gençlik festivaline katıldı. "Made in Astana" gençlik sanat festivaline katıldı. 2018 yılında Almatı kentinde «FOYA» adlı sanat festivaline katıldı. Astana kentinde düzenlenen "Grand Prix" gençlik sanat festivaline katıldı. 2019 yılında kültür ve sanat alanlarındaki başarılar için Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Fonu Ödülüne layık görüldü.