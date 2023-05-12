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101 kişiye vatandaşlık verildi

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Bakanlar Kurulu tarafından 101 kişiye vatandaşlık verildi.
101 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 101 kişiye vatandaşlık verdi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vatandaş olanların isimleri ise şu şekilde:

  1. ATA TAŞPOLAT
  2. ASYA DEMİRBİLEK
  3. SEMİH ÖNDER
  4. HARUN KAYA
  5. PELİN AKMAN
  6. İBRAHİM BURAL
  7. BERKAY DEMİR
  8. KAMBER OZAN ARSLAN
  9. ŞEMSETTİN BAYRAKTAR
  10. AYHAN YILDIZ
  11. HALİL ÇELİK
  12. MEHMET POLAT ÜRKMEZ
  13. ŞEMSETTİN BAYRAKTAR
  14. GÜLİSTAN ÇAY
  15. İSMET DAĞDEVİREN
  16. ENES AYDIN
  17. SEVİM ŞAHİN
  18. İSMAİL ZENCİRKIRAN
  19. NURGÜL YAŞAR
  20. ELISAVETA KARAKUŞ
  21. SILA DERİN
  22. HASAN GÜNEŞ
  23. SERKAN GENCEL
  24. HAKAN GÖKTÜRK
  25. KAMİLA YILMAZ
  26. GİZEM ÖZTÜRK
  27. MELEK İÇÖZ
  28. İLYAS GENÇ
  29. ALİ KÖSE
  30. HAMZA BOLATOĞLU
  31. İLKER POLAT
  32. ERSİN MENGÜNOĞUL
  33. MURAT PORSNOK
  34. MEHMET KANMAZ
  35. AYŞE NUR ATILĞAN
  36. SEFER KÖKLÜ
  37. MEHMET KANDEMİR
  38. FATMA KULU
  39. MERYEM KANDEMİR
  40. SABAHATTİN YILDIZ
  41. İLYAS ŞAHAN
  42. ÖZGE NUR KAHRAMAN
  43. İSMAİL SARICA
  44. VOLKAN AŞKAR
  45. FATİH BÜYÜKTOPÇU
  46. EMRE ÖZEL
  47. BEHDAD JAFARİ
  48. MUSTAFA ÖNER
  49. ESİN KESKİN
  50. ARİF CAN SUYGÜN
  51. MAHMUT YILDIRIM
  52. DENİZ ATAR
  53. EDA ARSLAN
  54. KURT BÖRTEÇENE
  55. İSMAİL ALEMDAR
  56. MERYEM YAYAR
  57. ELVAN UÇAR
  58. AYHAN KAYA
  59. ZERRİN DEMİRKAPI
  60. ENVER CAHİT GÜLBAŞAR
  61. ALİ GÜMÜŞ
  62. HAKTAN BERK GÖDEMEN
  63. DİLAN UYAN
  64. ALİ EREN HARMANCI
  65. GÖRKEM OLGAR
  66. HAYRİYE EKİM
  67. ERHAN TELLİ
  68. HÜSEYİN BAYRAK
  69. KRİSTİNA ALPCAN
  70. HATİCE İLDİZ
  71. FEVZİ DURMUŞ
  72. MEHMET TEMEL
  73. GÜLCAN HAYMALI
  74. CENGİZ DURMUŞ
  75. MEHMET ALİ GÜLER
  76. ZEYNEP BALKAR
  77. PROF. DR. VALI BASHIRY
  78. MEHMET KAYA
  79. HANDE NUR KAHRAMAN
  80. SEVGİ UCUZ
  81. GÜL KANDEMİR
  82. MUSTAFA KIRCA
  83. CAN TEMEL
  84. SERKAN TUTAR
  85. ŞEVVAL SEKMAN
  86. MEVLUT KAPLAN
  87. ABDULKADİR KANIK
  88. MEHMET EMİN TUĞANTEMİR
  89. PINAR ÖĞE
  90. NİDAL AKBULUT
  91. ONUR KURTDAĞI
  92. HATİCE TORUN
  93. YUSUF DAĞDELEN'İN
  94. OĞUZ ALP TAN
  95. MERVE GÖKTEMİZ
  96. ORHAN YÖNLÜER
  97. KORAY BALCI
  98. ÖZER ERDOĞAN
  99. TUNA AKYILDIZ
  100. ALEXANDRINA PAHOM
  101. MEVLÜT KAPLAN
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