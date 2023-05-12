101 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 101 kişiye vatandaşlık verdi.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vatandaş olanların isimleri ise şu şekilde:
- ATA TAŞPOLAT
- ASYA DEMİRBİLEK
- SEMİH ÖNDER
- HARUN KAYA
- PELİN AKMAN
- İBRAHİM BURAL
- BERKAY DEMİR
- KAMBER OZAN ARSLAN
- ŞEMSETTİN BAYRAKTAR
- AYHAN YILDIZ
- HALİL ÇELİK
- MEHMET POLAT ÜRKMEZ
- ŞEMSETTİN BAYRAKTAR
- GÜLİSTAN ÇAY
- İSMET DAĞDEVİREN
- ENES AYDIN
- SEVİM ŞAHİN
- İSMAİL ZENCİRKIRAN
- NURGÜL YAŞAR
- ELISAVETA KARAKUŞ
- SILA DERİN
- HASAN GÜNEŞ
- SERKAN GENCEL
- HAKAN GÖKTÜRK
- KAMİLA YILMAZ
- GİZEM ÖZTÜRK
- MELEK İÇÖZ
- İLYAS GENÇ
- ALİ KÖSE
- HAMZA BOLATOĞLU
- İLKER POLAT
- ERSİN MENGÜNOĞUL
- MURAT PORSNOK
- MEHMET KANMAZ
- AYŞE NUR ATILĞAN
- SEFER KÖKLÜ
- MEHMET KANDEMİR
- FATMA KULU
- MERYEM KANDEMİR
- SABAHATTİN YILDIZ
- İLYAS ŞAHAN
- ÖZGE NUR KAHRAMAN
- İSMAİL SARICA
- VOLKAN AŞKAR
- FATİH BÜYÜKTOPÇU
- EMRE ÖZEL
- BEHDAD JAFARİ
- MUSTAFA ÖNER
- ESİN KESKİN
- ARİF CAN SUYGÜN
- MAHMUT YILDIRIM
- DENİZ ATAR
- EDA ARSLAN
- KURT BÖRTEÇENE
- İSMAİL ALEMDAR
- MERYEM YAYAR
- ELVAN UÇAR
- AYHAN KAYA
- ZERRİN DEMİRKAPI
- ENVER CAHİT GÜLBAŞAR
- ALİ GÜMÜŞ
- HAKTAN BERK GÖDEMEN
- DİLAN UYAN
- ALİ EREN HARMANCI
- GÖRKEM OLGAR
- HAYRİYE EKİM
- ERHAN TELLİ
- HÜSEYİN BAYRAK
- KRİSTİNA ALPCAN
- HATİCE İLDİZ
- FEVZİ DURMUŞ
- MEHMET TEMEL
- GÜLCAN HAYMALI
- CENGİZ DURMUŞ
- MEHMET ALİ GÜLER
- ZEYNEP BALKAR
- PROF. DR. VALI BASHIRY
- MEHMET KAYA
- HANDE NUR KAHRAMAN
- SEVGİ UCUZ
- GÜL KANDEMİR
- MUSTAFA KIRCA
- CAN TEMEL
- SERKAN TUTAR
- ŞEVVAL SEKMAN
- MEVLUT KAPLAN
- ABDULKADİR KANIK
- MEHMET EMİN TUĞANTEMİR
- PINAR ÖĞE
- NİDAL AKBULUT
- ONUR KURTDAĞI
- HATİCE TORUN
- YUSUF DAĞDELEN'İN
- OĞUZ ALP TAN
- MERVE GÖKTEMİZ
- ORHAN YÖNLÜER
- KORAY BALCI
- ÖZER ERDOĞAN
- TUNA AKYILDIZ
- ALEXANDRINA PAHOM
- MEVLÜT KAPLAN
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