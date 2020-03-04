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101 Suriyeli Mülteci Güney'e Çıktı (video)

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101 Suriyeli Mülteci Güney'e Çıktı
101 Suriyeli Mülteci Güney'e Çıktı (video)

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ayia napa şehrinde bulunan Cavo Greco burnu 20 deniz mili açıklarında 10 göçmen taşıyan 2 balıkçı teknesi bulundu. Türkiye'nin mültecilere kapıları açtığını duyurması ile birlikte Güney Kıbrıs'tan Avrupa'ya gitmek isteyen Suriye mülteciler tekneler ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gelmeye çalışıyor. Cavo Greco burnu 20 deniz mili açıklarında 101 göçmen taşıyan 2 balıkçı teknesinin bulunduğu açıklandı.

Mersin'den iki balıkçı teknesiyle gelen 101 mülteciden 4’ü hamile olmak üzere 13 kadın, 43 çocuk ve 45 Suriye erkek mültecinin olduğu belirtiliyor.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olası mülteci akınına karşı bölgelerde kontroller artırırken gelen mültecilerin de gerekli sağlık kontrolünün yapılması sonrası Kokkinotrimithia Geçici Barınma Merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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