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106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.

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106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.
106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 27 bin 898 test yapıldı, 106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi.

6 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiği; 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

28 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 21 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin Güzelyurt, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5

Girne

Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

İskele

Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1

Lefke

Yeşilyurt-1

30 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 83

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156

Toplam Vaka Sayısı: 11.445

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688

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