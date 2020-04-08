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107 yaşındaki Hollandalı kadın, dünyada Koronavirüs'ü yenen en yaşlı hasta oldu

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107 yaşındaki Hollandalı kadın, dünyada Koronavirüs'ü yenen en yaşlı hasta oldu
107 yaşındaki Hollandalı kadın, dünyada Koronavirüs'ü yenen en yaşlı hasta oldu

107 yaşındaki Hollandalı Cornelia Ras, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı hasta oldu

Hollanda'nın Sommelsdijk kasabasında salgınından en çok etkilenen yaşlı bakım merkezlerinden birinde yaşayan Cornelia Ras, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındı.

Ras, tedavi sonrası hastalığı yenmeyi başardı.

Yeğeni Maaike de Groot, halasının, 41 kişiye koronavirüs teşhisi konan ve 10 kişinin de salgın nedeniyle öldüğü CureMare adlı bakım evinde kaldığını belirterek, 107 yaşındaki Ras'ın hayatta kalabileceğini beklemediklerini söyledi.

68 yaşındaki Maaike de Groot, halasının doktorunun kendisini arayarak, Ras'ın iyileştiğini ilettiğini belirtti.

De Groot, hiç evlenmeyen ve 100 yaşına kadar bir çiftlikte yalnız yaşayan halasının hem fiziki hem de zihinsel sağlığının tam olduğunu söyledi.

Cornelia Ras, 17 Mart'ta 107. doğum gününü yaşlılar evindeki odasında kutlamıştı.

Kasabanın belediye başkanı, karantinada olduğu için en yaşlı sakinlerini ziyaret edememiş ancak kremalı pasta ve çiçek göndermişti.

Daha önce de İran'ın Kum kentinde dünyanın en yaşlı koronavirüs hastası olduğu belirtilen 106 yaşındaki bir kişinin, hastalığı yenerek iyileştiği açıklanmıştı.

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