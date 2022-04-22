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SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

108 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır”
108 Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır”

72 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321

Toplam Vaka Sayısı: 92.836

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295

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