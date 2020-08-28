'10'dan fazla ülke, kendi Kovid-19 aşılarının tescili için Rusya'nın deneyimini inceliyor'

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, RFPİ'nin partneri konumundaki 10'dan fazla ülkenin kendi Kovid-19 aşılarını tescil etmek için Rusya'nın deneyimini incelediğini söyledi.

Dmitriyev, "Bu ülkelerin ilgisini 'test edilmiş çözümler' çekiyor. Örneğin; Rus bilim insanlarının Sputnik V aşısını geliştirirken bir insandan alınan adenovirüsü kullanması gibi" ifadelerini kullandı.

Çin'de Sinovac aşısının acil durumlarda kullanım için hızlandırılmış prosedürle onaylanmasından söz eden Dmitriyev, "Bu, birçok ülkenin bu konuda Rusya'nın yolundan ilerlediğini gösteriyor. Çin, aşıyı yüksek grubundaki kişiler için temin ederek doktorlarını ve öğretmenlerinin Rusya'nın yaptığı gibi korumaya başlıyor" dedi.

Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu