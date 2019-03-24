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10'u felçli, 12'si kör 75 kedi ile yaşıyor

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Mersin'de yaşayan Yasemin Açık, evinde 75 kedi ve bir köpek besliyor. Kedilerin 10'u felçli, 12'si kör, köpek Patraş ise eski sahibi tarafından kürekle dövülerek kemikleri kırıldığı için her gün ilaç almak zorunda.
10'u felçli, 12'si kör 75 kedi ile yaşıyor

 

Mersin'de yaşayan Yasemin Açık, evinde 75 kedi ve bir köpek besliyor. Kedilerin 10'u felçli, 12'si kör, köpek Patraş ise eski sahibi tarafından kürekle dövülerek kemikleri kırıldığı için her gün ilaç almak zorunda. Yasemin Açık "Her birinin iyileştiğini görmek, yemek yediğini görmek, yaralarının toparlandığını görmek, yardım edebildiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni" diyor.

Mersin’de hayvansever Yasemin Açık (37), evinde tam 75 kedisi ile birlikte yaşıyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgilenen Açık, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor.

Merkez Toroslar ilçesindeki 2 katlı evinde yalnız yaşayan 1 çocuk annesi Yasemin Açık yaşamını 10’u felçli, 12’si kör olmak üzere 75 kedisi ve köpeği ‘Patraş’ ile sürdürüyor. Eski sahibi tarafından kürekle dövüldüğü için birçok kemiği kırılan, bu nedenle de ömrünün sonuna dek günlük ilaç kullanması gereken ‘Patraş’, kedilerle sıkı dostluk kurduğu evde huzurlu bir yaşam sürüyor.

’16 SENDEDİR BÖYLE YAŞIYORUM’

75kedi-1.jpg75 kedi ile aynı ortamda bulunmanın zor ancak manevi açıdan tatmin edici olduğunu belirten Yasemin Açık, “Her birinin iyileştiğini görmek, yemek yediğini görmek, yaralarının toparlandığını görmek, yardım edebildiğimi bilmek çok mutlu ediyor beni. 16 senedir bu şekilde yaşıyorum. Sanırım sonuna kadar da böyle gidecek. Kör kedilerin normal kedilerden hiçbir farkı yok. Felçli kediler özel bakım gerektiriyor. Günlük olarak tuvalet ihtiyaçları karşılanıyor. 2 veterinerin takibinde tedavilerini ve sağlıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Mali olarak ciddi bir yük bu. Maddi olarak ihtiyacım yok aslında ama insanların çocuklarıma destek olmasını istiyorum. Özel mama yiyenler var, epilepsi, hepatit hastası olan var, felç olanlar var. Onların düşük proteinli mamalar yemesi gerekiyor. Bu bir maliyet tabii ki ama hayvanseverlerin destekleri sayesinde ayakta kalabiliyoruz” dedi.

GÜNEŞ DOĞMADAN KALKMIŞ OLUYOR

Hayvanlarla ilgilenmek için erken saatlerde uyandığını dile getiren Açık, “Güneş doğmamış oluyor ben kalktığım zaman. Sabah kahve içip kendime gelmeye çalışıyorum. Sonrasında temizliğe başlıyorum. 6 ila 8 saat arası temizlik sürüyor. Pansumanları yapılıyor, bezleri değiştiriliyor, tuvaletleri yaptırılıyor. Patraş bana Ankara’dan geldi. 70 kiloluk bir köpekti ve buraya geldiği zaman kedilere zarar vermiş bir köpekti. Bahçenin bir bölümünde ona bir kafes yaptık. Kediler girdi, çıktı. Yüz yüze geldiler derken şu an birlikte yaşıyorlar” diye konuştu.

Sokakta yaşayan kedi-köpeklerin bakımını da gönüllü olarak yürüten Yasemin Açık’ın bu şekilde bire bir ilgilendiği hayvan sayısı 150’yi buluyor.

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