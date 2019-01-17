10yearchallange: TL, dolar karşısında

Dolar/TL bir zamanlar 1.3940 seviyesindeydi...

Sosyal medyada yayılan ’10yearchallange’ (10 yıllık meydan okuma) akımına özellikle yaz aylarında yaşanan krizden bu yana herkesin gündeminin ilk sıralarına oturan ‘dolar/TL’ de katıldı.

Son altı ay içinde 6.9550’ye kadar yükselen dolar/TL’nin son 10 yıl içindeki değişimini gözler önüne seren bir tweet, binden fazla kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve 5 binden fazla beğeni aldı.

Dolar/TL bir zamanlar 1.3940 seviyesindeydi...

xe.com’un verilerine göre dolar/TL son 10 yılda en düşük 1.3940 düzeyine geriledi. ABD’li rakip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması sonrası yaşanan Washington-Ankara gerilimi sırasındaki kur krizinde ise 6.9555’e kadar yükseldi.