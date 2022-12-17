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11.160 TL değerinde içki çaldı

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Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı E. C. W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
11.160 TL değerinde içki çaldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı E. C. W. Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.11. 2022 tarihinde saat 17.00-18.35 saatleri arasında Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne'de sakin Raşit Özdoğançay’ın yaptığı Lucky Brothers isimli süpermarket içerisine giren zanlı E. C. W. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 11.160TL olan 4 adet Henessy Vsop marka ve 2 adet Henessy XO marka alkollü içkileri ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, zanlı E. C. W. 01.12.2022 tarihinde saat 17.20-17.30 saatleri arasında aynı süpermarket içerisine girerek, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 3.750 TL olan 1 adet Hennsy XO marka alkollü içkileri ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlı 09.12.2022 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Fuat Teke’nin yapmakta olduğu Günmar isimli market içerisine girerek market içerisinde satışa sunulan 970 TL değerindeki bir adet Hennessy Vsop marka alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkararak sirkat etiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili incelenen kamera görüntülerinde zanlı E. C. W. olarak tespit edildiğini ve 16.12.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temin edilen derdest emir gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği ikametgahında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen içkiler tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade vermiştir. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğini, aynı zamanda halen aranmakta olan şahıslar, emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara, emarelere ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının ilk aşamada 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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