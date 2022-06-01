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11 adımda bunama riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

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Amerikalı araştırmacılar tarafından ortaya koyulan bir çalışma, temel yaşam tarzı değişikliklerinin Alzheimer geliştirme olasılığını yarı yarıya azaltabileceğini gösterdi.
11 adımda bunama riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

Amerika’daki Mississippi Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, 11 sağlıklı alışkanlığı benimseyerek Alzheimer riskini neredeyse yarı yarıya azaltabileceğinizi açıkladı.

Times’ın haberine göre, Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 12.000 kişiyle yapılan 30 yıllık çalışma, genlere olduğu kadar yaşam tarzına da baktı ve kişinin genetik olarak Alzheimer geliştirmeye yatkın olsa bile, belli alışkanlıkların beyin hastalığı riskini yüzde 43’e varan oranlarda azaltabileceği sonucuna vardı.

İşte beyninizi mükemmel derecede korumaya yardımcı olacak 11 alışkanlık…

1. KAN BASINCINIZI YÖNETİN

Imperial College London’da moleküler sinirbilim başkanı ve İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü üyesi Profesör William Wisden, “Beyin hücreleri, yüksek tansiyon gibi kronik fiziksel sorunlara karşı çok hassastır. Beyin tüm vücuda bağlıdır. Sağlıklı kan temini gibi destekleyici hatlara ihtiyacı var çünkü nöronlarımız metabolik olarak savunmasız. Hassaslar ve onları kaybederseniz, o kadar, giderler” diyor.

2. KAN ŞEKERİNİ AZALTIN

Araştırmalar, şeker hastalığında görülen yüksek ve düşük şekerlerin beyin hücreleri için toksik olduğunu ve bunama riskini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Fazla kilolu olmak, diyabetik problemlerin gelişmesi için büyük risktir ve ilerleyen yaş da bir diğer önemli faktördür.

3. İŞİTME DUYUNUZU KONTROL EDİN

Lancet Komisyonu, orta yaştakilerin, sonraki yıllarda bunama riskini ikiye katlayan klinik işitme kaybı açısından düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Komisyon, işitme cihazı takmanın bu artan tehlikeyi önemli ölçüde azalttığını söylüyor.

4. EGZERSİZ YAPIN

The Lancet Public Health’deki çalışma, orta yaşa formsuz giren ancak daha sonra zindelik kazanan erkek ve kadınların daha sonraki bunama risklerinde aynı önemli azalmayı gösterdiğini buldu.

5. BAŞINIZI YARALANMALARDAN KORUYUN

Glasgow Üniversitesi’nin 2019’daki araştırması, eski profesyonel futbolcuların nörodejeneratif hastalıktan ölme olasılığının normalden üç buçuk kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

6. SAĞLIKLI BESLENİN

Lancet Komisyonu, yüksek düzeyde yeşil yapraklı gıdalar tüketen kişilerin, en az yiyenlere göre önemli ölçüde daha az bilişsel gerileme yaşadığını gösteren araştırmalardan alıntı yaparak, sebzelerin gücünü destekliyor. Komisyon, “Daha sonraki yaşamlarında sebze yiyenlerin beyinleri kıyaslandığında 11 yaş daha genç olabilir” açıklamasında bulundu.

7. BEYNİNİZİ ZİNDE TUTUN

Uzmanlar, “Tembel bir beyne sahip olmaktan kaçınmaya çalışın. Sağlıklı beyin bağlantısını, sosyalleşmeyi ve belki de grup egzersizini teşvik eden zihin vergilendirme görevlerinde keskin kalmak önemlidir. Buna karşılık, depresyon ve sosyal izolasyon, demansta güçlü risk faktörleri olarak gösterilmiştir” diyorlar.

8. KİLO VERİN

Şanghay’daki Fudan Üniversitesi’nde nöroloji profesörü olan ve Alzheimer riski üzerine 395 üst düzey çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Jin-Tai Yu, orta yaş obezitesinin ileriki yaşlar için riskli olduğunu savunuyor.

9. STRESTEN KAÇININ

JNNP’deki rapora göre beyinlerimize de sağlıklı bir mola verilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, yüksek strese sahip orta yaşlı insanların daha sonra yüksek demans insidansına sahip olduğunu gösteren kanıtları inceliyor.

10. KOLESTEROLÜ KONTROL EDİN

Geçen yıl Alzheimer Derneği tarafından finanse edilen ve The Lancet Sağlıklı Uzun Ömür’de yayınlanan bir araştırma, 1.8 milyon İngiliz tıbbi kayıtlarından elde edilen kanıtların, “orta yaşta ölçülen LDL kolesterolün, on yıldan fazla bir süre sonra demans riski ile mütevazı bir şekilde ilişkili olduğunu” gösterdiği sonucuna vardı.

11. SİGARA İÇMEYİN

2020’de Toksikolojik Araştırma dergisindeki bir makale gibi çalışmalar, e-sigara buharından kaynaklanan zehirlerin, sigara dumanının yaptığı kadar beyin hücrelerinde ve hafıza işlevinde inflamatuar hasara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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