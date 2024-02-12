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11 ay hapis yatacak... İşte mahkemeden detaylar

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Lefkoşa- Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarparak, yaralanmalarına neden olan İbrahim Olamilekan Awoyode hakkındaki dava karara bağlandı.
11 ay hapis yatacak... İşte mahkemeden detaylar

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Jale Ergüden huzurunda  yargılanan sanık 11 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Ergüden, sanığın 13 Kasım 2023 tarihinde  06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını belirtti. Yargıç, kazadan 6 saat sonra tespit edilerek, tutuklanan sanığın ifadesinde çarpma sesi duyduğunu, araca baktığında dikiz aynası ve on kaportanın zarar gördüğünü fark ettiğini ancak neye çarptığını bilmediğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın kazadan önce saat 01.00 sıralarında Girne’de bir bara gittiğini, 70’lik şampanya ve 2 tekila içtiğini, saat 06.30 sıralarında iki kadınla birlikte Lefkoşa’ya gelmek için yola çıktığını anlattığını, kazanın ardından kızları eve bıraktığını, aracı da bir kaportacıya bıraktığını söylediğini anlattı. Kazadan altı saat sonra yakalanan sanığa yapılan alkol testinde ilkinde 195, ikincisinde 185 promil alkol tespit edildiğini kaydeden Ergüden, bunun yasal limitin 4 katı olduğunu söyledi.

Yargıç Ergüden, Berkal Volkan’ın iyileşmediğin, temel ihtiyaçlarını tek başına gideremediğini, haftada 5 gün fizik tedavi aldığını söyledi. Yargıç, Nurettin Ulvi’nin ise kazadan sonra 2 ay süreyle çalışamadığını ve maddi kayba uğradığını belirtti.

Yargıç, trafik kazalarının arttığına değinerek, ülkenin yollarını bilmeyen yabancı uyruklu şahısların trafikte kuralları ihlal ederek, araç sürmesinin endişeye yol açtığını belirtti. “Yollarımız artık güvenli değil” diyen Yargıç Ergüden, trafikte kural ihlallerinin artır normalleştirildiğine değindi.

Yargıç, huzurundaki davada sanığın alkollü bir şekilde insan hayatını hiçe sayarak, bir trafik canavarı gibi yola çıktığını, kaza yerinde durmayıp kaçtığını, yaralılara yardım etmek yerine aracını kaportacıya vererek kazanın izlerini silmeye çalıştığını, ayrıca kazadan 6 saat sonra test yapılmasına rağmen 185 promil alkollü çıktığını belirterek, tüm bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç, müştekilerin tazmin edildiğini, şikayetlerini geri çektiklerini belirterek, “Şikayetin geri çekilmesi sadece sanığın yargılandığı “ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olma” davasını etkiler.  Sanığın yargılandığı “alkollü araç sürme” davası kamuyu ilgilendiren bir husus olduğu için şikayetin geri çekilmiş olmasını bu davada dikkate almamayı uygun bulurum” dedi.

Yargıç, sanığın öğrenci ve sabıkasız oluşunu da değerlendirdiğini belirterek, cezaların caydırıcı olması ilkesini de dikkate alarak, sanığı 11 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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