11 Ayda 4 Bin 431 KKTC Vatandaşlığı Verildi

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi'nin yayımladığı resmi verilere göre, 2024 yılı içinde 1 Ocak’tan 9 Aralık’a kadar toplam 3 bin 821 kişiye KKTC yurttaşlığı verildi. Bu sayı, vatandaşlık hakkının yasal yollarla kazanıldığı durumları kapsıyor.

Buna ek olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla verilen 'istisnai yurttaşlık' sayısı ise 610 oldu. İstisnai yurttaşlıklar, hükümetin takdir yetkisiyle belirli şartlarda verilen vatandaşlıkları ifade ediyor.

Sonuç olarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, son 11 ayda toplamda 4 bin 431 kişiyi KKTC vatandaşı yaptı.

Vatandaşlık Politikası Tartışma Konusu

Bu veriler, hükümetin vatandaşlık politikası üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Muhalefet, vatandaşlık verilme süreçlerinde şeffaflık eksikliği ve nüfus yapısına etkiler konusunda eleştirilerde bulunuyor. Özellikle istisnai yurttaşlıklar, hangi kriterlere göre verildiği konusunda kamuoyunda soru işaretleri yaratıyor.

Muhalefetin Görüşü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve diğer muhalefet partileri, özellikle Bakanlar Kurulu tarafından verilen istisnai yurttaşlık kararlarının keyfi kullanıldığına dair eleştirilerde bulunuyor. Bu süreçlerin daha şeffaf ve kamuya açık kriterlere dayalı olması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar.

Vatandaşlık konusundaki bu gelişmeler, KKTC'deki siyasi ve toplumsal dinamiklerin bir süre daha gündemde kalacağını gösteriyor.