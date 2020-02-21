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11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

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11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

Müdürlük'ten yapılan açıklama:

"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."

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