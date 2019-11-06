  • BIST 101.144
  • Altın 275,618
  • Dolar 5,7656
  • Euro 6,3908
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

» »
Dünya üzerinde 11 binden fazla bilim insanı, gezegenin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

BioScience dergisinde "Bilim insanları iklim krizine karşı uyarıyor" başlığıyla yayımlanan çalışmada, bilim adamlarının, insanları felaketlere karşı uyarmak gibi bir ahlaki yükümlülüğü olduğu belirtildi.

"Bu yükümlülüğe dayanarak, dünya üzerinde 11 binden fazla bilim insanı olarak, gezegenimizin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu beyan ediyoruz." ifadesiyle başlayan çalışmada, 40 yıllık verilere dayanılarak, hükümetlerin iklim krizini ele almada başarısız olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, son 40 yıldaki karbondioksit, metan, azot oksit, yüzey sıcaklığı değişimi, Kutup Denizi buz seviyesi, Grönland buz kitlesi, buzul kalınlığı, okyanus ısı içeriği, deniz seviyesi, yanan alanların yüzölçümü, şiddetli hava olaylarının göstergelerinin tümünde hızlı bir kötüye gidiş olduğunu tespit etti.

Çalışmada, iklim değişikliğinin alarm verici seviyede olduğu ortaya konan Cenevre'de 1979'da düzenlenen İlk Dünya İklim Konferansı'ndan bu yana birçok kez benzer uyarılar yapıldığı ancak sera gazı salınımlarının hızlanarak arttığı vurgulandı.

Bazı alanlarda gelişme kaydedildiği, örneğin rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji kullanımının önemli ölçüde arttığı aktarılan çalışmada, bununla birlikte 2018'de kullanılan fosil yakıtı enerjisinin yenilebilir enerjiden 28 kat fazla olduğu vurgulandı.

Sydney Üniversitesi'nden Dr. Thomas Newsome, iklim krizinin, eğer acilen müdahale edilmezse şu ana kadar tecrübe edilenden çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir iklim değişikliği anlamına geldiğini kaydetti.

Newsome, "Bu, dünyada insanların yaşaması mümkün olmayan bölgeler ortaya çıkabileceğini gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Microsoft Japonya'nın 1 aylık testi kanıtladı: 3 günlük hafta sonu izni verimliliği yüzde 40 artırdı04 Kasım 2019 Pazartesi 13:10
  • Tayland’da bir fil otomobili ezdi03 Kasım 2019 Pazar 18:42
  • Korku vücuda faydalı mı?03 Kasım 2019 Pazar 10:49
  • Ender Görülen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın, Erkekleri Duyamıyor, Kadınları Duyabiliyor01 Kasım 2019 Cuma 21:40
  • Defilede mankenlere özenen kadın podyuma çıkıp yürüdü, Gigi Hadid sahneden kovdu01 Kasım 2019 Cuma 21:07
  • 'Seks robotları konuşacak, yürüyecek hatta nefes alacak'01 Kasım 2019 Cuma 21:03
  • Hindistan: Yaptığı dev yemekleri ve tüm gelirini kimsesizlere dağıtan YouTube fenomeni 'Aşçı Dede Reddy' öldü01 Kasım 2019 Cuma 11:53
  • Acı sos şişelerinin içine 400 kilo uyuşturucu saklamışlar31 Ekim 2019 Perşembe 22:46
  • Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?31 Ekim 2019 Perşembe 22:38
  • Kediyi silah olarak kullanan Rus hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı31 Ekim 2019 Perşembe 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti