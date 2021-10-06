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11 bin kişinin ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Nazi sekreteri serbest

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmişti.
11 bin kişinin ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Nazi sekreteri serbest

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmişti. Furchner'in yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Furchner'in davasının görüldüğü Itzehoe Bölge Mahkemesi, sanığın serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Furchner'in ayağına elektronik kelepçe takıldığı aktarıldı. Mahkemenin sözcüsü Frederike Milhoffer yaptığı açıklamada, “Mahkeme tutuklama emrini askıya aldı ve zanlıyı ihtiyati tedbirler şartıyla gözaltından serbest bıraktı” dedi.

DURUŞMA 19 EKİM’DE

Milhoffer, Furchner’in serbest bırakılmasının koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Furchner’in bir sonraki duruşmaya geleceğinden emin olduğunu aktardı. Duruşmaya 19 Ekim’de devam edilmesi bekleniyor.

Haziran 1943’ten Nisan 1945’e Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor. Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı’nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor.

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