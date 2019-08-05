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11. Büyükelçiler Konferansı Ankara’da yapılıyor

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11. Büyükelçiler Konferansı Ankara’da yapılıyor
11. Büyükelçiler Konferansı Ankara’da yapılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçileriyle "11. Büyükelçiler Konferansı (BKON)" kapsamında yarın Ankara'da bir araya gelecek.

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 5-6 Ağustos'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Özersay'ın büyükelçilere hitap edeceği ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

ÇAVUŞOĞLU, SAFADİ İLE GÖRÜŞECEK

Konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de 5-6 Ağustos'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve büyükelçilere hitap edecek.

Safadi'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı baş başa görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

ÖZBEKİSTAN İLE "ORTAK STRATEJİK PLANLAMA GRUBU"NUN İLK TOPLANTISI YAPILACAK 

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da konferansta konuşma yapmak üzere 4-6 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'un eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 1. Toplantısı düzenlenecek.

Kamilov'un temaslarında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

11. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileriyle bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

BÜYÜKELÇİLER, KONFERANSIN SON GÜNÜ SAMSUN'U ZİYARET EDECEK

Ekonomi, güvenlik ve savunma konuları, konferansın odak noktalarını oluştururken kriz yönetimi ve çatışmaların çözümüyle yükselen popülizm ve ırkçılık konularında da paneller düzenlenecek.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Millî Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek.

Konferans kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen ve önceden hiç yayımlanmamış belgeler, "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

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