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11 Cumhurbaşkanı Adayı’ndan Sadece 2 Tanesi İmzaladı

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Kuir Kıbrıs Derneği geçtiğimiz hafta, 11.10.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarını, hazırladığı LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolünü imzalamaya davet etmişti.
11 Cumhurbaşkanı Adayı’ndan Sadece 2 Tanesi İmzaladı

Bu protokolün amacı adayların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkında olan görüşlerini, kendi gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını ve seçilmeleri durumunda protokolde belirtilen maddeler hususunda görevleri bilincinde hareket edeceklerinin taahhüdünü almaktı.

Protokolü on bir Cumhurbaşkanı adayından sadece iki tanesi imzaladı. Öncelikle, Kuir Kıbrıs Derneği olarak Serdar Denktaş’a ve Alpan Uz’a teşekkür ederiz. Bununla beraber kalan diğer dokuz adayın LGBTİ+ Mücadelesi için bu denli önemli olan protokolü imzalamamış olmalarından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek isteriz.

Son olarak her daim öncelikler sırasında en sonlara atılan bizler, son birkaç günde gerçekleşen gelişmeleri de adayların protokolü imzalamamasının bahanesi olarak kabul etmeyeceğimizi de vurgulamak isteriz.

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