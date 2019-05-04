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11. Enginar Festivali başladı

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Mormenekşe’de düzenlenen “11. Enginar Festivali” başladı. Festival komitesinden verilen bilgiye göre, 3 gün sürecek festival, kortej yürüyüşüyle başladı.
11. Enginar Festivali başladı

Kortejden sonra festivalin açılışını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, , milletvekilleri, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve komite başkanı Erşen Ummanel yaptı.

Açılışın ardından konuşmalar yapıldı ve Türkiye’den gelen halk dansları ekipleri ile yerli halk dansları ekipleri gösterilerini sundu. 

Festival açılış konuşmasını yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve festival komitesi başkanı Erşen Ummanel, 11 yıldır festivalin artarak büyüdüğünü belirterek, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti. Açılışta konuşma yapan diğer konuklar ise, enginarın Mormenekşe’de bir simge, festivalin ise bir marka olduğunu belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Festivalin ikinci günü olan bugün de, enginar yemekleri yarışması, trap atış yarışması, mutlu çocuklar defilesi ve gecenin sonunda ülkenin yerli gruplarından “Passnote” konseri gerçekleşecek.

Festivalin son günü ise sabah saat 11.00’de enginar eko günü ile başlayarak, çocuk şenliğiyle devam edecek ve gün boyu etkinlikler sürecek. Saat 12.00 – 16.00’da fasıl müziği eşliğinde eğlencelerin olacağı festival, gece yapılacak olan Öykü Gürman konseri ile son bulacak.

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