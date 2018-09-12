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11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a tepki

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ABD'de dün 11 Eylül saldırılarının 17. yıl dönümü nedeniyle yapılan anma etkinliklerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hareketleri tepki çekti. ABD Başkanı'nın çift yumruk ve baş parmak kaldırdığı görüntülere sosyal medya kullancıları sert tepki gösterdi.
11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump dün First Lady Melania Trump'la birlikte 11 Eylül 2001'deki saldırıda ölenleri onurlandırmak için Pensilvanya'daki anma etkinliğine giderken alanda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı. 

 

Ancak Trump'ın bu sırada çift yumruğunu kaldırarak yaptığı sevinç ve zafer ifade eden hareketi sosyal medyada tepki çekti.

Hareketi eleştirenler Trump'ın hareketinin 'saygısızca' davrandığını ve 'bir başkasının ölümü konusunda empati gösteremediğini' savundu.

Jess Dweck adlı Twitter kullanıcısı "Ben hayatımda  Trump'ın 11 Eylül için heyecanladığı kadar hiçbir şeye heyecanlanmadım" yorumunu yaptı.

'BU YÜZDEN CENAZELERE DAVET EDİLMİYOR'

Trump çift yumruk hareketi dışında gün içinde 'mutluluk ve onay' anlamına gelen baş parmak kaldırma hareketi de yaptı.

Randi Mayem Singer adlı Twitter kullancısı Trump'ın Pensilvanya'daki anma merkezinde baş parmağını kaldırırkenki fotoğrafını paylaşarak kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in cenazesine Trump'ın davet edilmediğini hatılattı. Kullanıcı "İşte bu nedenle cenazelere davet edilmiyor" ifadelerini kullandı.

 

​Trump'ın 11 Eylül sabahı 2016'daki Demokrat rakibi Hillary Clinton ile özel yetkili savcı Robert Mueller'in  Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarını soruşturmasıyla ilgili Twitter'dan mesaj yazarak başlaması ayrıca 11 Eylül saldırısı sırasında New York'un Belediye Başkanı olan avukatı Rudy Giuliani'yi 'gerçek bir savaşçı' diye övmesi de tepki çekti. 

Trump'ın 11 Eylül saldırısı ile ilgili attığı "11 Eylül'den beri 17 yıl oldu" tweeti de yetersiz bulundu.

 

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