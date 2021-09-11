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11 Eylül itfaiyecilerinde daha fazla kanser vakaları görüldü

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11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışan itfaiyecilerin, diğer itfaiyecilere oranla kansere yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
11 Eylül itfaiyecilerinde daha fazla kanser vakaları görüldü

11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışan itfaiyecilerin, diğer itfaiyecilere oranla kansere yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

11 Eylül saldırılarına ilk müdahale eden New York Şehri İtfaiye Departmanı ekibi yoğun kimyasallara maruz kaldı.

İtfaiyeciler görevdeyken sıklıkla toksinlere ve kanserojenlere maruz kalırken 11 Eylül saldırılarında New York itfaiyecileri bunu yoğun bi şekilde yaşadı.

Saldırılara müdahale eden ekip incelendi

Mesleki ve Çevresel Tıp dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 11 Eylül saldırıları sırasında ve sonrasında Dünya Ticaret Merkezi sahasında çalışan 10.786 itfaiyeciyi inceledi.

Bu itfaiyeciler, sahada çalışmayan ve Kariyer İtfaiyeci Sağlık Çalışması'na katılan 8 bin 813 itfaiyeciyle karşılaştırıldı.

Bu itfaiyeciler, ya ölene kadar ya da Aralık 2016'ya kadar takip edildi.

Araştırmacılar, 11 Eylül saldırıları sırasında ve sonrasında olay yerinde bulunan New York itfaiyecilerine kanser, özellikle prostat ve tiroid kanseri teşhisi konma olasılığının yüzde 13 daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar, 841 ticaret merkezine müdahale eden itfaiyecide 915 kanser vakası buldu.

Ağır kimyasallara maruz kaldı

Dünya Ticaret Merkezi'ne müdahale eden ekip asbest, arsenik, benzen, kömür, ham petrol ve benzinde doğal olarak bulunan bir kimyasal sınıfı olan sülfürik asit polisiklik aromatik hidrokarbonlara ve insan yapımı kimyasallar olan poliklorlu bifenillere maruz kalmıştı.

Tüm bu mineraller ve kimyasalların kanser riskini artırdığı iyi biliniyor.

Dünya Ticaret Merkezi itfaiyecilerinde, en çok böbrek kanseri, akciğer kanseri, melanom, Hodgkin dışı lenfoma, prostat kanseri ve tiroid kanseri bulgularına rastlandı.

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