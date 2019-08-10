11. Geleneksel Pulya Festivali’ne Çocuk Başkan Sevilay damgası!

Dostumuz Bedia seslendi, Erkut Cumartesi Yeniboğaziçi’nde basın toplantısı var gel, olur dedim Cumartesi yolu tutup gittim.

Erkut YILMABAŞAR/ DETAY

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yeni hizmete soktuğu plajda düzenleniyor basın toplantısı. Plaj’da düzenlemeler yapılmış harika olmuş.

Yerel yönetimin böyle bir plaj işleteceği artık kuzey Kıbrıs’ta akıllara gelmese de Zurnacılar başkan henüz seçileli 1 yıl olmasına rağmen plajda çok önemli düzenlemeler yapmış. Mutlaka ailenizi alıp gidin. Çok memnun kalacaksınız.

Plajın hemen yanındaki adına karavan kamp alanı denen oysa başka her şeye benzeyen yer ile ilgili 1 Eylül’den sonra önemli gelişmelerin olması ise bekleniyor.

Yeniboğaziçi Belediye Plajı

Toplantıya biraz gitmekte geciktik ne de olsa arife günü alış veriş filan işler de var.

Bedia Balses 11. Geleneksel Pulya Festivalinin Festival komitesi başkanı hemen Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’ın soluna oturmuş. Başkanın sağında ise YBB Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz oturuyor. Festival komitesi uzunca bir süre çalışmış önemli etkinlikler organize etmiş.

11. Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor

Hızlıca festival kitapçığına göz gezdirdim spor etkinlikleri ile çocuk etkinliklerinin fazlalığı dikkat çekiyor.

Festival boyunca tam 7 tane çocuk etkinliği organize edilmiş.

Hemen sorumu YBB Çocuk Başkanı Sevilay Öztemiz’e sordum.

Festival’de çocuk etkinlikleri dikkat çekici büyüklerin desteği nasıl diye? Bir de cittaslow ile uyumlu bir festival mi diye...

YBB Çocuk başkanı Sevliay Öztemiz büyük bir olgunlukla soruları tek tek cevapladı. Cittaslow'un anlamından ata tohumlarına kadar tek tek cevap verdi. Büyük bir alkış koptu.

Hep birlikte gurur duyduk.

YBB Çocuk Başkanı Sevilay Öztemiz ile anı fotoğrafı

Toplantı bitti. Sevilay başkan ile biraz konuştuk. Sevilay Öztemiz 12 yaşında. Yeni eğitim yılında Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü 8.i sınıfa başlayacak.

6 ay önce öğretmenlerinin teşviği ile Y.B.B. Cittaslow binasında düzenlenen bir toplantıya katılmış. 15 kadar genç kendini tanıtmış sonra seçim yapılmış.

Toplantıda Sevilay Öztemiz YBB’nin ilk çocuk başkanı seçilmiş.

Sevilay açıkçası ne olacağını ne yapacağının şaşkınlığını yaşamış çok heyecanlanmış.

22 Nisan’da sembolik olarak mazbatasını aldıktan sonra 23 Nisan etkinliklerinde konuşma yapmış YBB çocuk başkanı olarak.

Fotoğraf: Veral Çeliker 23 Nisan 2019

Sevilay başkan seçildikten sonra düzenli olarak meclisi ile birlikte toplantılar yapmış. Ve ilk karar her Perşembe Yeniboğaziçi plajında sinema günleri kararı. Kararı Bedi ablasına iletmiş. Oradan Belediye Meclisi’ne gitmiş oradan onay aldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda plajda sinema günleri etkinlikleri başlamış.

Yeniboğaziçi Belediye Plajında her Perşembe gecesi açık hava sineması etkinlikleri düzenleniyor.

Soldan sağa: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, YBB Çocuk Başkanı Sevilay Öztemiz, YBB Başkanı Mustafa Zurnacılar

Ardından Festival hazırlıkları başlamış. Festivalde tam 7 çocuk etkinliği organize ediliyor. Bu etkinliklerden elde edilecek gelir ihtiyaçlı çocuklar için kullanılacak.

Sevilay başkan 1 yıllığına bu görevi yürütecek. Hayalinde her yaz düzenlenecek bir de gençlik kampı yapılması var.

Festival 16 Ağustos Cuma günü başlıyor.

İyi ki Bedia’yı dinleyip gitmişim toplantıya...

Tüm bu başarılı organizasyonlarda gençlere, kadınlara ve çocuklara bu fırsatları veren ise Yeniboğaziçi’nin genç dinamik seçilmiş başkanı Mustafa Zurnacılar.

Güzel bir yerel yönetim örneği sergiliyor.

Çok güzel de bir Festival organize edilmiş.