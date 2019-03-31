11 Gölet yüzde 100 doldu

Su İşleri Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle tüm göletlerde genel bir artış yaşandığını; Aralık 2018 tarihinden itibaren toplam 17 göletin 11’inde yüzde 100 doluluk hacmine ulaşıldığını açıkladı.

Su İşleri Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle tüm göletlerde genel bir artış yaşandığını; Aralık 2018 tarihinden itibaren toplam 17 göletin 11’inde yüzde 100 doluluk hacmine ulaşıldığını açıkladı.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, göletlerin durumuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Aralık 2018, Ocak, Şubat ve Mart 2019 ayları içerisindeki ada geneli gölet ölçümleri dikkate alındığında Yılmazköy Polatdere, Arapköy Uzundere, Hamitköy Baştanlıkdere, Değirmenlik Çataldere, Ergazi Sayadere,Dağyolu Üçparmakdere, Gemikonağı Madendere, Gönyeli , Kanlıköy, Haspolat ve Akdeniz göletlerinde yüzde 100 doluluk hacmi olduğu görülmektedir. Gönyeli göleti Aralık 2018, Kanlıköy Göleti ise Şubat 2019 itibarıyla yüzde 100 doluluk oranını yakalamıştır.



Aralık 2018 ölçümlerinde Gemikonağı Madendere göletinde doluluk hacmi yüzde 3,1 iken, bu oran Mart ayında yüzde 100 oranına ulaşmıştır. Aralık ayında Geçitkale Eğridere göletindeki doluluk oranı yüzde 33,7 iken , Mart ayında bu oran yüzde 55,4 olmuştur. Gönendere göletinde Aralık ayındaki doluluk hacmi yüzde 43,7 olarak kaydedilirken, Mart ayında sözkonusu oran yüzde 66,9 olarak saptanmıştır.

Mart 2019 tarihi itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları ise şöyledir:

Hamitköy Baştanlıkdere: % 100, Değirmenlik Çataldere: % 100, Gönyeli % 100, Kanlıköy % 100 ve Haspolat % 100.”