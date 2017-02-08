11 günün sonunda açıklandı...

Halkın Partisi 29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul sonrasında yeni dönemde görev yapacak Parti Meclisi üyelerini belirledi.

Parti başkanlığına yeniden Kudret Özersay’ın getirildiği genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni dönemde Halkın Partisi Parti Meclisi’nde görev alacak isimler şu şekilde;

Lefkoşa: Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Ayşe Onar, Temay Sağer, Yenal Senin, Tuğberk Emirzade, Cemre Günsel Esengin, Gizem Çeliker Akandere, Güneş Sarıkamış, Ramadan Beysun, Göktürk Ötüken, Teksen Köroğlu, Uğur Çulhaoğlu, Özgül Ezgin, Öcal Dallı, Saffet Aşıksoy.

Mağusa: Hilmiye Sezer Kumbur, Şevki Kıralp, Orkun Bozkurt, Duygu Uzun, Mert Şentaş, Cihan Abi, Kemal Bağzıbağlı, Hasan Tosunoğlu, Erol Kaymak, Süleyman Canatan, Cenan Eskimuhtaroğlu, Gülsüm Korun, Batur Sağlamer.

Girne: Jale Refik Rogers, Sadık Ülker, Mehmet Çavuşoğlu, Adem Çakır, Ayla Gürel, Adem Beydola, İhsan Tuncalı, Murat Borucu, Güven Erkal.

İskele: Hicran B. Fırat, Cuma, Onbaşı Ahmet , Yüksel Güzel, Muhammet Fethullah Erol.

Güzelyurt: Ramadan Durmazer, İbrahim kahramanoğlu, Suna Tip Atilla Ertürk.

Lefke: Fedai Öztoprak, Hasan Karlıtaş

Genel kurulumuzu takiben 1 Şubat 2017 tarihinde toplanan ilk Parti Meclisi toplantısında da Merkez Yürütme Organı seçimi gerçekleşmiştir. Buna göre yeni dönemde görev yapacak olan Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı şu isimlerden oluşmaktadır: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Temay Sağer, Kemal Bağzıbağlı, Sadık Ülker, Şevki Kıralp, Jale Refik Rogers, Ayla Gürel, Hicran B. Fırat ve Gizem Çeliker Akandere.

Merkez Yürütme Organı 7 Şubat 2017 tarihinde kendi arasında yaptığı seçimle Tolga Atakan'ı Genel Sekreter olarak belirlediği öğrenildi.