11. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu; Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından dün TBMM’ye sunuldu. Yeni plan çerçevesinde Erdoğan’ın 2023 hedeflerini yarıya indirdiği görüldü.
Dönemin Başbakanı Erdoğan, Ocak 2011’de düzenlenen ‘Türkiye 2023'e yürüyor, Ankara AK Parti'de Buluşuyor’ programında hükümetin ve partisinin 2023 yılına kadar hedeflerini açıklamıştı. Erdoğan’ın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende duyurduğu 2023 hedefleri şöyleydi:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.