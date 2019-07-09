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11. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu; Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından dün TBMM’ye sunuldu
11. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu; Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından dün TBMM’ye sunuldu. Yeni plan çerçevesinde Erdoğan’ın 2023 hedeflerini yarıya indirdiği görüldü.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Ocak 2011’de düzenlenen ‘Türkiye 2023'e yürüyor, Ankara AK Parti'de Buluşuyor’ programında hükümetin ve partisinin 2023 yılına kadar hedeflerini açıklamıştı. Erdoğan’ın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende duyurduğu 2023 hedefleri şöyleydi:

 -Gayri safi yurt içi hasıla: 2 trilyon dolar
-Kişi başına düşen milli gelir: 25 bin dolar
-İhracat: 500 milyar dolar
-İşsizlik: Yüzde 5

TBMM’ye dün sunulan 11. Kalkınma Planı’nda ise işsizlik dışında yukarıdaki başlıklarda beklentilerin hepsinin neredeyse yarıya indirildiği görüldü. İşsizlik beklentisi ise iki katına çıkarıldı. Planda 2023 için şu hedeflere yer verildi:

-GSYH: 1 trilyon 80 milyar dolar
-Kişi başına düşen milli gelir: 12 bin 484 dolar
-İhracat: 226.6 milyar dolar
-İşsizlik: Yüzde 9.9

2023 hedefleri 2018 hedeflerinin de gerisinde kaldı

11. Kalkınma Planı, 2023 hedeflerini yarıya indirmesinin yanı sıra, 2014-2018 yılları arası için hazırlanan bir önceki planın da gerisinde kaldı. 10. Kalkınma Planı’nda GSYH hedefi 1.3 trilyon dolar, kişi başına milli gelir hedefi 16 bin dolar, işsizlik hedefi ise yüzde 7.2’ydi.

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