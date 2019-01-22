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11 kişi ölmüştü: 'Kerç Boğazı'ndan yanan gemilerin mürettebatını kurtarma çalışmaları durduruldu'

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Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosmorreçflot) bir kaynak dün Kerç Boğazı yakınlarında yanan iki geminin mürettebatına yönelik kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu, kayıp mürettebatın hayatta olması umudunun kalmadığını söyledi.
11 kişi ölmüştü: 'Kerç Boğazı'ndan yanan gemilerin mürettebatını kurtarma çalışmaları durduruldu'

Sputnik'e konuşan Rosmorreçflot'tan bir kaynak, Kerç Boğazı'nda yanan ve aralarında Türklerin de bulunduğu iki geminin mürettebatına ilişkin kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını söyledi.

 

Geri kalan mürettebat üyelerinin canlı olarak kurtarılma şansının kalmadığını belirten kaynak, kayıpları aramaya devam edeceklerini ve yangının da hala devam ettiğini ekledi.

Kaynak, "Kurtarılan denizciler ve sudan çıkarılan cesetler sabah 5:00'da Mekuriy gemisine konuldu. Yakın zamanda Kerç'e ulaştırılacaklar" dedi.

‘YAKIT DÖKÜLMEDİ, ÇEVRE ZARAR GÖRMEDİ'

Başka bir kaynak gemideki yakıtın denize dökülmediğini, olaydan çevrenin zarar görmediğini söyledi.

 

‘GAZIN TAMAMININ YANMASI BEKLENİYOR'

Novorossiysk Arama-Kurtarma Komuta Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada da yangının hala söndürülemediği, gemilerdeki sıvılaştırılmış doğalgazın tamamının yanmasını bekledikleri belirtildi.

Kerç Boğazı yakınlarında dün sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan 2 gemi alev aldı. Ön verilere göre yangın yakıt ikmali sırasında yaşandı. Olayda 12 kişi kurtarıldı, 11 kişi öldü, 9 kişi de kayıp. Gemilerde 16 Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti.

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