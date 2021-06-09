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11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor

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Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen 11.Lefke Ceviz Festivali, 13 Haziran Pazar günü yapılacak. Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alacak festival, 10.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor

Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde yapılacak festivalde, pandemiye yönelik gereken önlemler alındı.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, geçen yıl pandemi nedeniyle ceviz festivalini yapamadıklarını belirterek, bu yıl gereken tüm önlemleri alarak festivali yapacaklarını ve tüm halkı Pazar günü Lefke’ye beklediklerini söyledi.

Kaya, festivalle birlikte cevizin ekonomik değerinin de arttığına işaret ederek, her yıl yaklaşık 3 milyon cevizin hasat edildiğini ve geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen festival nedeniyle ürünlerin birçok üreticinin elinde kaldığını anlattı. Lefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ da  üretime ve üreticiye destek amaçlı olarak festivali düzenleme kararı aldıklarını belirterek, Lefke’yi izyaret edecek olanların değişik bir gün geçireceklerini söyledi. Şanlıdağ, festival için Lefke’ye gidecek olanların Bağlıköy yoluna yerleştirilen Muflon ve  Soli’ye yerleştirilen Afrodit heykelini ziyaret edebileceklerini ayrıca 3 adet duvar resmini de görme şansları olacağını anlatarak, stantlarda Kıbrıs’a özgü her türlü ürünün bulunacağını, halkı güzel ve renkli bir gün beklediğini vurguladı.

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