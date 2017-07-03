11 Meşale Festivali 8. Yılında

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen 11 Meşale Festivali bu yıl 5-15 Temmuz tarihlerinde yapılıyor.

Konuyla ilgili bugün Dikmen’de Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) binasında basın toplantısı düzenleyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, halkı festivale katılmaya davet etti.

Konuşmasında etkinlik programıyla ilgili bilgi de veren Çelebi, festivalin organizasyonuna katkıda bulunan dernek ve federasyonlar ile sponsorlara da teşekkür etti.

Basın toplantısında bulunan KKTC Basketbol Federasyonu temsilcisi Nusret Sırar, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu temsilcisi Kamil Kolcu ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği temsilcisi Burçin Aliusta, etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ETKİNLİKLER KLASİK OTOMOBİL DEFİNE AVI İLE BAŞLAYACAK

11 gün sürecek 11 Meşale Festivali kapsamında Dağyolu, Boğazköy, Pınarbaşı, Ağırdağ, Şirinevler ve Dikmen’de etkinlikler düzenlenecek.

Festival 5 Temmuz’da Klasik Otomobil Define Avı ile başlayacak.

Dikmen’den başlayacak yarış Şirinevler’de bitecek. Gece, Şirinevler’de gerçekleşecek Pass Note konseriyle devam edecek.

Festival kapsamında 6 Temmuz’da Boğazköy kahvesinde tavla turnuvası, 7 Temmuz’da Dağyolu köyünde Kıbrıs gecesi, 8-9 Temmuz'da Dikmen köy meydanında sokak basketbolu, 10 Temmuz'da Pınarbaşı’nda tombala gecesi. 11 Temmuz’da Ağırdağ’da darts turnuvası yer alacak.

12 Temmuz’da Dikmen’de İlizyonist Enver Ertaş tarafından gerçekleştirilecek gösteri ve Öldüren Şampanya Konseri; 13 Temmuz’da 90+5 ve Ayşegül Zaim konseri; 14 Temmuz’da SOS konseri ile devam edecek festival, 15 Temmuz’da Zeki Karahanoğlu konseri ile sona erecek.