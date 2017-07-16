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11 Meşale Festivali sona erdi

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11 Meşale Festivali sona erdi
Dikmen Belediyesi’ne bağlı 11 köyü kapsayan ve bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen 11 Meşale Festivali sona erdi.

Dikmen Belediyesi açıklamasına göre, 5 Temmuz’da Klasik Otomobil Define Avı’yla başlayan festival, Boğazköy kahvesinde tavla turnuvası, Dağyolu köyünde Kıbrıs Gecesi, Dikmen köy meydanında sokak basketbolu, Pınarbaşı’nda tombala gecesi ve Ağırdağ’da darts turnuvasıyla devam etti.

Köylerdeki etkinliklerin ardından Dikmen Belediye Parkı’nda sahne gösterileriyle süren festivalde, İlizyonist Enver Ertaş tarafından gerçekleştirilen gösteri, Öldüren Şampanya, Grup 90+5, Ayşegül Zaim, Grup SOS ve Zeki Karahanoğlu konser verdi. Sahne gösterilerinde konserlerin yanı sıra, Kangoo Jumps, Nev Fitnes Çocuk Grubu, Dance Base, YDÜ Dans Kulübü, Breeze of TMK dans gösterileriyle festivale katılırken, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) Halk Dansları Ekibi de gösteri sundu.
  
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi kapanış gecesinde yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel hale getirilen 11 Meşale Festivali’nde katkı koyan herkese teşekkür ederek, Dikmen Belediyesi olarak çağdaş ve kaliteli hizmet anlayışını hedef alarak, kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman yer vermeye devam edeceklerini belirtti.

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