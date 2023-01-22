  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

11 Metreden Düşmesine Sebep Olmuşlardı! Mahkemeye Çıkarıldılar

» »
Haspolat Belediye Evleri apartmanlarında, depozito konusunda tartıştıkları kişinin yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmasına sebep olan zanlılar soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
11 Metreden Düşmesine Sebep Olmuşlardı! Mahkemeye Çıkarıldılar

Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezin olayla ilgili buylguları aktardı. Özmüezin huzurda bulunan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 raddelerinde Haspolat’ta Belediye Evleri 2. sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS'TA TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDILAR

Polis çavuşu Mustafa Özmüezin zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler (BM) askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısı’nda teslim edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ve müştekinin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miracle Değirmenlik Başkanı Törehan: Halkı yanıltmaya, kandırmaya çalışmasınlar21 Ocak 2023 Cumartesi 20:55
  • Üstel: Kim ne derse desin biz ülkemiz için ne gerekiyorsa yapacağız21 Ocak 2023 Cumartesi 20:49
  • Aydın: “Yakıt gemisi en geç Pazartesi günü gelecek”21 Ocak 2023 Cumartesi 18:31
  • “Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”21 Ocak 2023 Cumartesi 17:38
  • Seyir halindeki araç alev aldı!21 Ocak 2023 Cumartesi 17:11
  • Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden oldu21 Ocak 2023 Cumartesi 16:39
  • Evde bakım hizmetleri devam ediyor21 Ocak 2023 Cumartesi 16:25
  • “Altın” pasaportlarda yeni skandal!21 Ocak 2023 Cumartesi 15:16
  • GİAD'ın yeni başkanı Gavani21 Ocak 2023 Cumartesi 12:52
  • Lefkoşa Bölgesinde Polisten Denetim!21 Ocak 2023 Cumartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti