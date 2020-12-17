11 Mültecide Covid-19 pozitif! Polis eşliğinde Mahkemeye çıkarılmışlardı

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından ülkeye giriş yapmak istedikleri sırada tespit edilen 20 kişilik mülteci grubu arasından 11 mültecide covid-19 pozitif tespit edildi.
DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ
Grubun içerisindeki 5 yaşındaki mülteci çocuğun ardından yapılan testlerde 10 kişinin daha testi pozitif çıktı.
POLİS VE MAHKEMEDE BULAŞ VAR MI?
İskele Kaza Mahkemesi ve Polisteki işlemlerinin ardından karantina merkezinde ülkelerine iade için bekletildiği öğrenilen mültecilerin Polis ve Mahkeme süreçlerinden geçmelerinden kaynaklı temaslılarının olduğu ve bulaşın olup olmadığının tedirginlik yarattığı gelen bilgiler arasında.
Sağlık Bakanlığının konu ile ilgilendiği belirtiliyor
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