11 Nisan Salı Günlük Burç Yorumları

11 Nisan Salı günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Sosyal statünüzü yükseltmek isteyebilirsiniz ancak sizden daha farklı çevrelerden gelen kişiler ile ilişkilerinizde tedbirli davranmanız gerekiyor. Ayrıca zenginlik, güç ve iktidar mücadelesi yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Skandallardan uzak durun ve mücadele etmek yerine fırsatları değerlendirmek için gayret gösterin. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Nedeni anlaşılmayan sorunlar çıkabilir ve düşünceleriniz değişebilir. Bu arada ilginç çözümler bulabilirsiniz ve bilmediğiniz yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara farklı açılardan bakacak ve hayal gücünüzü harekete geçiren konulara ilgi duyacaksınız. Sanatsal faaliyetler ve sanatçıların bulunduğu ortamlar keyfinizi yerine getiriyor. Bugün karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve girişimde bulunmak için harekete geçeceksiniz. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanlar hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapabilir ve başarılı olabilirler. Günün ilerleyen saatlerinde hoş fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilir ve yoğun duygular hissedebilirsiniz. Bugün duygularınızı denetlemeniz biraz zor olabilir. Hassas ve alıngan bir tavır içinde olabilirsiniz ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayabilirsiniz. Özellikle annenizin davranışlarını gözden geçirebilir ve çocukluk günlerinizi özleyebilirsiniz. Mistik konular ile ilgilenebilirsiniz fakat fazla derinleşmeseniz iyi olacak. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkilere özenli davranmanız gerekiyor. Bazı endişeleriniz olabilir ancak kaygılarınızı sevdiğinize yansıtmaktan kaçının. Arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız organizasyonlar keyfinizi yerine getirecek.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü kişiler ile tanışabilir ve iş birliği yapabilirsiniz. Bugün hayal gücünüzü uyandıran kişiler ile karşılaşacaksınız ve projelerinizi gözden geçireceksiniz. Sevdiğinizin desteğini alabilirsiniz fakat konuyla ilgisi olmayan arkadaşlarınıza projelerinizden söz etmeseniz iyi olacak. Fikirleri ile kafanızı karıştırabilirler. Dikkat gerektiren işler yaparken, dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın ve inancınızı yükseltin. Sezgilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar, içinizden yükselen sese kulak verin. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz, başarılı olacaksınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim ve sosyallikle ilgili hayatınızın genelindeki tüm konularda duygusal bir denge geliştirmeyi fark edeceğiniz bir Dolunay deneyimleyeceksiniz. Eğitim, medya, satış, pazarlama, her türlü iletişim alanlarında karşılıklı fedakarlık geliştirmenin hem size hem de karşı tarafa fayda sağladığını göreceksiniz. Bir süre önce başlattığınız bir tanıtım faaliyeti meyvelerini vermeye başlayacaktır. Kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla olan ilişkilerinizde daha dengeli bir bakış açısı belirleyeceğiniz etkiler söz konusu olacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve inceleyici bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Ancak hayal gücünün oyunlarına kendinizi kaptırmayın ve sağlığınıza özen gösterin. Aslında sağlık konuları ilginizi çekiyor. Fakat hastalıklar konusunda pek özenli davrandığınız söylenemez. Bahar yorgunluğu, bahar nezlesi ve benzeri rahatsızlıklara karşı tedbirli olun. Karmaşık düşünceler ve karar vermeye zorlayan durumlar karşısında kafanızın karışması yüzünden sağlık sorunları çıkabilir. Fakat dostlarınızın desteği ve sevdiğinizin sıcak ilgisi moralinizi yükseltecek.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilgisayar teknolojisi ve bilimsel yenilikler ilginizi çekecek. Ayrıca farklı kültürler ve kabul görmeyen toplumlar hakkında çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Öğrendiklerinizi ortaya koymak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz fakat konu hakkında bilgisi ve ilgisi olmayan kişilere fikirlerinizi anlatmasanız iyi olacak. Yanlış anlaşılmalar olabilir. İddiacı ve tartışmacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Hareket halinde olmak ve yeni şeyler keşfetmek sizi heyecanlandırıyor. Bu arada yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmek isteyebilirsiniz. Ancak aceleci davranmaktan kaçının ve iyi araştırmadan karar vermeyin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mesaj veren rüyalar görebilirsiniz Sezgileriniz yükseliyor ve özellikle bu sabah içinizden yükselen sese kulak verin. Mistikler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışma yapan kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Mesela sinema, televizyon veya çeşitli tasarımlar yapan sanatçılar ile karşılaşmak hayal gücünüzü uyandıracak ve siz de sanatsal faaliyetlerde bulunmak için harekete geçeceksiniz. Şayet sanatsal faaliyetlerde bulunan biriyseniz, bugün sizin için verimli olacak ve çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Kariyer yapmak isteyenler için şanslı bir dönem... Bu arada bazı zorluklar ile başa çıkmanız gerekebilir fakat başarılı olacağınıza inancınız yüksek olduğu için fırsatlar karşınıza çıkacak.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde kendinizi farklı hissedecek ve dikkatinizi geçmişte yaşadığınız olaylara yönelteceksiniz. Hayal gücünüz ve sezgileriniz giderek yükseliyor. Hayal gücü gerektiren alanlarda başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, sanatçıların bulunduğu ortamlar ve hayal gücünüzü harekete geçiren konular ile ilgilenebilirsiniz. Bazı olaylar duygusal karmaşa hissetmenize neden olabilir fakat aklınız ile hareket edebilirsiniz ve böylece duygularınızı denetlemeyi başarabilirsiniz. Bu arada sevdiğinizi ihmal etmeseniz iyi olacak. Arkadaşlarınıza ayırdığınız zamanın bir kısmını sevdiğinize ayırırsanız, ilişkileriniz istediğiniz yönde gelişebilir. Sevdiğinizi fazla zorlamayın.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanacaksınız ve hassasiyetiniz yüksek olacak. Bugün karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve eski projelerinizi hatırlatacak. Kafanız karışık olsa bile iyimser ve anlayışlı davranmayı başaracaksınız. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak ve sevdiğiniz ile birlikte keyifli programlar yapacaksınız. Bu arada aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin ve dedikodular ile fazla ilgilenmeyin. Mistikler ve ölüm ötesini araştıran kişiler ilginizi çekebilir. Fakat marjinal kişiler ile ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Etkileyici kişilere aşık olabilirsiniz ve kendinizi yenilemek için derinden yükselen arzular duyabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkatinizi çevrenize yöneltin ve sizi heyecanlandıran konular ile ilgilenin. Arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Alacağınız davetler ve arkadaşlarınızın ilgisi keyfinizi yerine getirecek. Projeleriniz ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Daha önce önem verdiğiniz konular ve ciddiye aldığınız kişileri artık eskisi kadar önemsemeyebilirsiniz. Fakat isteklerinizi gerçekleştirmek için yapıcı ve olumlu davranmanız gerekiyor. Aslında fizik güç gerektiren işler yapmak ve seyahat programları enerjinizi yükseltecek.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Nedensiz bir gerilim ile güne başlayabilirsiniz. Derin duygular ve geçmişte yaşadıklarınızı hatırlatan bir rüyadan uyanmış olabilirsiniz ve kendinizi farklı hissedebilirsiniz. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar huzursuz ve gergin olabilirler... İdeallerinizi gözden geçirin ve kendinizi hayallerin derinliklerine kaptırmayın. Sağlığınıza özen gösterin ve özellikle bahar yorgunluğu ve benzeri rahatsızlıklara karşı tedbirli olun. Mistik konular, meditasyon, yoga ve benzeri konular ile ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Sinema, tiyatro, sergiler hayal gücünüzü uyandıracak.