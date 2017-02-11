11 Şubat 2017 Cumartesi Burç yorumları

11 Şubat 2017 Cumartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

KOÇ: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ve sizleri hayatınızın her alanında olumlu yönde etkileyecek. Bu dönemde iş başvuruları yapabilir yeni yatırımlar işbirlikleri kalıcı ve başarılı çalışmalar içinde olabilirsiniz. Bekar Koç’lar sizlerde yeni ay enerjisi ile aşk ı en saf ve güzel haliyle deneyimleyebilirsiniz.

BOĞA: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ve bu enerji hayatınızda ki tüm karanlıkları aydınlığa kavuşturacak etkileri de beraberinde getirecek. Bekar ve ilişkisi devam eden Boğa’lar evliliğe giden yolda ilk adımı bu dönemde atabilirsiniz. Evli ve ilişkisinde sürekli sorunlar yaşayan Boğa’lar ay tutulmasının yansıması ile eş ya da sevgilinizin aşırı baskısı ve suçlamaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizlere tavsiyem haklı olma çabası içine girmeden tartışmalardan uzak durmalı ve birlikte olduğunuz insanın öfkesinin dinmesini bekledikten sonra sakinlikle konuları ele almalı öfkeyi aşka galip getirmemelisiniz.

İKİZLER: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ve bu enerji Aşk hayatınızda son derece keyifli gelişmeler söz konusu uzun zamandır yalnızlıktan şikayet ediyor, Aşka olan inancınızı kaybettiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aşk en tutkulu en saf en heyecanlı hali ile titretecek yüreğinizi… Sağlam temeller üzerine kurulu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evli İkizler sizde ailenizi eşinizi sevginizle daha fazla sahiplenecek ve iç huzursuzluklarınızı sevgiyle huzur ve mutluluğa döndüreceksiniz.

YENGEÇ: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ve sizler için süreklilik arz etmeyen bir işiniz varsa tutulma enerjisi ile daha profesyonel düşünmeli işinizi sürekli hale getirmek için sosyal ilişkilerinize önem vermeli istemeyi bilmelisiniz! Bekar ve Yengeç’ler aileniz ya da bir arkadaşınız aracılığı ile tanıyacağınız biri hayat arkadaşınız olabilir.

ASLAN: Bugün burcunuzda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ve hayatınızda yeni enerjileri uyanışı beraberinde getirecek. İşinizle ilgili gideceğiniz yolu doğru şekilde belirleyecek ve yeni başlangıçlar gerçekleştirebileceksiniz. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanla sorunları aşarak hızlı bir şekilde birlikteliğinize resmiyet kazandırabilirsiniz.

BAŞAK: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak bu güçlü enerji ile iş ve eğitim hayatınızda yeteneklerinizi beklentilerinizi rahatlıkla ifade edeceğiniz ortamlar yakalayabileceksiniz. Ufak tefek gecikmeler mesai arkadaşlarınızla gerginliklere neden olabilir. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde hayat yolunuzda her şey yoluna girmeye başlayacak sabırlı olun. Özel yaşamınızda da eş yada sevgilinizle heyecanlı ve keyifli gelişmeler yaşayacaksınız.

TERAZİ: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak iş hayatınızda sürprizler beklenmedik gelirler elde edebilir. Büyük anlaşmaların süreklilik arz edecek kazançların altına imza edebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise dargınlıklar ayrılıklar gerginlikler son erebilir ve yarım kalmışlıkları sevginin gücü ile iyileştirebilirsiniz.

AKREP: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak ev değişikliği iş değişikliği yapabilir ve etrafınızda biriken tüm negatif enerjilerden uzaklaşabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için gereken gücü toplayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş yada sevgilinizin anlayışsız davranışları ilişkinizi ciddi bir krizin eşiğine taşıyabilir.

YAY: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak . Bekar ve ilişkisi olmayan Yay’lar doğru yerde doğru zamanda sizin için doğru insanla karşılaşabileceğiniz bir enerjiler ile karşı karşıyasınız. davetleri karşılıksız bırakmayın. Kısa süre önce eş ya da sevgiliniz ile aranızda sorunlar söz konusu olduysa hatasını anlayan o özel insana ve aşka şans vermeniz gerektiğinin farkına varmalı inatçı davranışlar içinde olmaktan sakınmalısınız. Tutulma zamanlarında aşk hayatınız ile ilgili konulara her zamankinden daha özenli ve dikkatli davranmanız. Tutulma enerjisi ile İşinize odaklanın ve sistemli bir çalışma içinde yer alarak şartlarınızı iyileştirmek için çaba gösterin.

OĞLAK: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak duygusal konularda beraberliği olmayan Oğlak’lar yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Fakat geçmişte kalan eş ya da sevgili yeni başlayan ilişkiniz üzerinde yaptıkları söyledikleri ile kara bulutların gezmesine neden olsun istemiyorsanız onunla o ve ya bu şekilde türlü bahanelerle devam iletişiminizi tutulma enerjisi ile sonlandırmalı eş ya da sevgilinizin güvenini sarsabilecek davranışlar içinde olmamalısınız. Tutulma enerjisi ile riskli işlerden uzak durmalısınız.

KOVA: Bugün karşıt burcunuz ASLAN da Ay tutulması 03:43 de başlayacak tutulma enerjisi ile geçmişle ilgili hatırlamaktan bile rahatsızlık duyduğunuz konular gündeminize gelebilir hırstan yarış içine girmekten uzak kalmalı duygularınızın aklınızı gölgelemesine izin vermeden hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ilişkinizle iş hayatınızda ki dengeyi kurmakta zorlanabilir ve buna bağlı sorunlar yaşayabilirsiniz. Evli Kovalar eşinizin iş hayatınızda yaşayacağı gerginlikler ve başarısızlık ile sonuçlanacak bir yatırım hayal kırıklıklarına neden olabilir.

BALIK: Bugün ASLAN burcunda Ay tutulması 03:43 de başlayacak. Tutulma enerjisi maddi konular ile ilgili kaygılarınızı arttırarak aile bireylerinizle aranızda gerginliklere neden olabilir. İsteklerinize sahip olma arzunuzun sizi bencilce davranışlar içine sürüklemesine izin vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise aşarı duygusallığınız başınızı ağrıtacak yanlış söylemlerde bulunarak eş ya da sevgilinizi kendi yakınlarına karşı zor duruma sokabilir ve buna bağlı olarak tartışmalar yaşayabilirsiniz.