11 Şubat 2017 Günün Menüsü

11 Şub. 17 Günün Menüsü
Sebze Çorbası
Kıymalı Patates
Yaprak Dolması ( Etli)
Sebze Çorbası
Çorbası için Malzemeler:
1adet kabak
1adet havuç
1adet pırasa
1adet soğan
1adet limon
2adet yumurta sarısı
3kaşık un
3kaşık yoğurt
3kaşık margarin
1bardak soğuk su
5bardak sıcak su
karabiber
tuz
Hazırlanışı:
Sebzeleri temizleyip küçük küçük doğrayın, hepsi hazır olsunlar. Bir tencerede yağı kızdırın, soğanı ve havucu içine atıp kavurun. Bunlar yumuşayınca pırasayı ve kabağı katın. Ocağın altını kısıp bir yandan kavurmaya devam edin öbür yandan da terbiye hazırlamaya başlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve bir bardak soğuk suyu iyice çırpın. Bu arada kabak ve pırasa da kavrulunca tencereye 5bardak sıcak su dökün, orta ısıda 15dk kaynatın. Sebzeler pişince bir süzgeç kullanarak hazırlamış olduğunuz terbiyeyi çorbanın içine dökün. Tuzunu biberini de ayarladıktan sonra bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.
Kıymalı Patates
Malzemeler:
1kg sarı patates
250gr kıyma
100gr margarin
2kaşık sıvıyağ
3adet soğan
3adet domates
3bardak sıcak su
karabiber
tuz
Hazırlanışı:
Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp soğan ile kıymayı 15dk kavurun. Kabuksuz doğradığınız domatesi ekleyin, kısık ateşte pişsin. Patateslerin kabuklarını soyun, kızdırdığınız margarinde çift taraflı kızartıp kıymalı karışıma ilave edin. Suyu katın, tuzunu biberini ayarlayıp kapağını kapatın ve orta ateşte 30dk pişirin.
Yaprak Dolması ( Etli)
Malzemeler:
250 gr salamura veya taze yaprak
250 gr koyun kıyması
3 orta boy soğan
1 kahve fincanı pirinç
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu ( dilerseniz nane de koyabilirsiniz)
1 yemek kaşığı domates ezmesi
Hazırlanışı:
Salamura yaprakların tuzunu çikartmak için birkaç kere yıkayın. Kaynamiş suda 3-4 dk haşlayın. Soğanları ince ince doğrayın. Kıyma, kıyılmış dereotu, maydanoz, domates ezmesi, yıkanmış pirinç, tuz, karabiber ve 1/2 bardak su katıp hepsini karıştırın. Büyük yaprakları ortadan ikiye bölün. sap ve orta damarını çıkartın. 1 tatlı kaşığı içten koyup sararak ufak dolmalar yapın. Tencerenin içine bir kat yaprak döşeyin ve üzerine dolmalari yerlestirin. Dolmaların seviyesinde su ve 2 kaşık yag koyun. Üstünü de artan yapraklarla kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp önce hizli sonra da kısık ateste pişirin. Sarmısaklı ya da sade yogurtla servis yapın.
Afiyet Olsun
Revani
Malzemeler:
1bardak un
1bardak irmik
5adet yumurta
1çay bardağı şeker
1çay kaşığı kabartma tozu
1adet limon kabuğu
Şerbet: 5bardak suyu 4bardak şeker ile kaynatarak yarım limon sıkın.
Hazırlanışı:
Unu eleyerek kabartma tozuyla karıştırın. Yumurtalar ile şekeri iyice çırpın, şeker erisin. Limon suyunu sıkın, rende kabuğu ekleyin, unları katın karıştırarak hamuru yağlanmış tepsiye yayın. Bıçakla hafifçe keserek dilimlere bölün. 170derecede kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınızda soğumuş şerbeti üzerine dökün.
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