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11 Şubat 2017 Günün Menüsü

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11 Şubat 2017 Günün Menüsü
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11 Şub. 17 Günün Menüsü

 

 

 

Sebze Çorbası

Kıymalı Patates

Yaprak Dolması ( Etli)

Revani

 

Sebze Çorbası

Çorbası için Malzemeler:

 

1adet kabak

1adet havuç

1adet pırasa

1adet soğan

1adet limon

2adet yumurta sarısı

3kaşık un

3kaşık yoğurt

3kaşık margarin

1bardak soğuk su

5bardak sıcak su

karabiber

tuz

Hazırlanışı:

 

Sebzeleri temizleyip küçük küçük doğrayın, hepsi hazır olsunlar. Bir tencerede yağı kızdırın, soğanı ve havucu içine atıp kavurun. Bunlar yumuşayınca pırasayı ve kabağı katın. Ocağın altını kısıp bir yandan kavurmaya devam edin öbür yandan da terbiye hazırlamaya başlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve bir bardak soğuk suyu iyice çırpın. Bu arada kabak ve pırasa da kavrulunca tencereye 5bardak sıcak su dökün, orta ısıda 15dk kaynatın. Sebzeler pişince bir süzgeç kullanarak hazırlamış olduğunuz terbiyeyi çorbanın içine dökün. Tuzunu biberini de ayarladıktan sonra bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

 

Kıymalı Patates

Malzemeler:

 

1kg sarı patates

250gr kıyma

100gr margarin

2kaşık sıvıyağ

3adet soğan

3adet domates

3bardak sıcak su

karabiber

tuz

 

Hazırlanışı:

 

Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp soğan ile kıymayı 15dk kavurun. Kabuksuz doğradığınız domatesi ekleyin, kısık ateşte pişsin. Patateslerin kabuklarını soyun, kızdırdığınız margarinde çift taraflı kızartıp kıymalı karışıma ilave edin. Suyu katın, tuzunu biberini ayarlayıp kapağını kapatın ve orta ateşte 30dk pişirin.

Yaprak Dolması ( Etli)

Malzemeler:

 

250 gr salamura veya taze yaprak

250 gr koyun kıyması

3 orta boy soğan

1 kahve fincanı pirinç

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu ( dilerseniz nane de koyabilirsiniz)

1 yemek kaşığı domates ezmesi

 

Hazırlanışı:

 

Salamura yaprakların tuzunu çikartmak için birkaç kere yıkayın. Kaynamiş suda 3-4 dk haşlayın. Soğanları ince ince doğrayın. Kıyma, kıyılmış dereotu, maydanoz, domates ezmesi, yıkanmış pirinç, tuz, karabiber ve 1/2 bardak su katıp hepsini karıştırın. Büyük yaprakları ortadan ikiye bölün. sap ve orta damarını çıkartın. 1 tatlı kaşığı içten koyup sararak ufak dolmalar yapın. Tencerenin içine bir kat yaprak döşeyin ve üzerine dolmalari yerlestirin. Dolmaların seviyesinde su ve 2 kaşık yag koyun. Üstünü de artan yapraklarla kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp önce hizli sonra da kısık ateste pişirin. Sarmısaklı ya da sade yogurtla servis yapın.

 

Afiyet Olsun

 

Revani

Malzemeler:

 

1bardak un

1bardak irmik

5adet yumurta

1çay bardağı şeker

1çay kaşığı kabartma tozu

1adet limon kabuğu

 

Şerbet: 5bardak suyu 4bardak şeker ile kaynatarak yarım limon sıkın.

Hazırlanışı:

 

Unu eleyerek kabartma tozuyla karıştırın. Yumurtalar ile şekeri iyice çırpın, şeker erisin. Limon suyunu sıkın, rende kabuğu ekleyin, unları katın karıştırarak hamuru yağlanmış tepsiye yayın. Bıçakla hafifçe keserek dilimlere bölün. 170derecede kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınızda soğumuş şerbeti üzerine dökün.

 

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