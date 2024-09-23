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11. Tabipler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

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11. KTTO Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
11. Tabipler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 11. Olağan Gelen Kurulu 21 Eylül 2024 tarihinde KTTO üyeleri ve üyemiz milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant’ın ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 11. Olağan Gelen Kurulu 21 Eylül 2024 tarihinde KTTO üyeleri ve üye milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant’ın ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sekreterliklerini Dr. Ali Amca ve Dr. Kemal Kararlı yaptı. Genel Kurul 44 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Erol Barçın oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. DR. ÇİĞDEM BAKKALOĞLU
2. DR. DENİZ FINDIK
3. DR. ERGÜN PARLAN
4. DR. FAİKA DENİZ
5. DR. GÖZDE ATAÖV
6. DR. NİLÜFER GALİP ÇELİK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

1. DR. LEMAN HAVUZSALİM
2. DR. BURCU YAĞLI aSALİHOĞLU
3. DR. DOĞAÇ ERBİLEN

Denetleme Kurulu Üyeleri

1. DR. ERDEM PINAR
2. DR. DİLEK YAZMAN
3. DR. YONCA MORRİS

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

1. DR. ALKAN KÜÇÜK

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