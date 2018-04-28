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11. TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün sessizliğini bozacak

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11. TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün sessizliğini bozacak
11. TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün sessizliğini bozacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı bugün netleşiyor. Abdullah Gül cuma namazı çıkışında bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğıni ve bundan sonra atacağı adımları orada anlatacağını açıklamıştı.

1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün cuma namazı sonrası, "Türkiye olağanüstü bir seçime gidiyor. Memleketin gelecğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes birşeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım. Ne yapacağımı orada anlatacağım." demişti.

Ak Parti'nin çekindiği Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını bir basın toplantısı ile duyuracak.

Gül'ün adaylığı konusu Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a da soruldu. Yozgat'ta konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gül üzerinden CHP'yi hedef aldı.

CHP'ye sert eleştiriler yönelten Bozdağ şunları söyledi:

"Seçilen Cumhurbaşkanı eşi başörtülü ve sahip olduğu değerler CHP'nin değerleri ile bağdaşmıyor diye Çankaya Köşkü'ndeki bütün resepsiyonları boykot eden CHP, şimdi cumhurbaşkanımızını gücü sayesinde muhafazakar birini kendileri için kurtuluş görür hale gelmiştir. CHP'nin Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda. Gözlerini kör etmiş durumda."

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