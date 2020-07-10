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11 Temmuz Basın Günü

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11 Temmuz Basın Günü
11 Temmuz Basın Günü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, basın emekçilerinin haklarına ve basın özgürlüğüne dikkat çekti.
            
Özçınar, 11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bu özel gün Kıbrıs Türk basını için de bir başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu vesileyle çok seslilik ve özgür bir basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Basın emekçilerinin haklarına da dikkat çeken Özçınar, “Hem halkın haber alma hakkını sağlamak, hem de Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için özveriyle çalışan basın emekçilerinin de haklarının iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Özçınar tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.

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