  • BIST 114.411
  • Altın 397,840
  • Dolar 6,8595
  • Euro 7,7648
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"

» »
11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"
11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ileri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşlarının, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda devletle toplum arasında köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basının, Kıbrıs Türkü’nün dış dünyayla bağlantısının sesi ve nefesi olduğunu kaydetti.

Güngördü, tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Dünyalılar ve kökler" sergisi Girne Sanat Galerisinde açıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:49
  • 11 Temmuz Basın Günü… Sadıkoğlu Basın Emekçilerini Kutladı10 Temmuz 2020 Cuma 16:48
  • 11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"10 Temmuz 2020 Cuma 16:47
  • ARUCAD 1. liseler arası tasarım yarışmasının ödül töreni yapıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:45
  • Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır10 Temmuz 2020 Cuma 16:44
  • Erhürman: “Basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsiyoruz”10 Temmuz 2020 Cuma 16:27
  • Gürcafer: Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde uzatma olursa eylem yapacağız10 Temmuz 2020 Cuma 16:23
  • Gürcafer’den Hükümete: “Hükümet bizi kandırdı sözünü tutmadı...Ama biz tutacağız”10 Temmuz 2020 Cuma 16:22
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 11 Temmuz basın günü dolayısıyla mesaj yayımladı10 Temmuz 2020 Cuma 16:18
  • Koloz: “Halk devlet eliyle endişe içerisinde yaşamaya mahkum bırakıldı”10 Temmuz 2020 Cuma 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti