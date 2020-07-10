11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ileri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşlarının, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda devletle toplum arasında köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.
Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basının, Kıbrıs Türkü’nün dış dünyayla bağlantısının sesi ve nefesi olduğunu kaydetti.
Güngördü, tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.
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