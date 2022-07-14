“11 Temmuz Basın Günü” nedeniyle resepsiyon düzenlendi, ödüller verildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “11 Temmuz Basın Günü” nedeniyle Paradise Park’ta resepsiyon düzenledi.

Kıbrıs’ta bir Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 133’üncü yılı anısına kutlanan gecede, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de verildi.

Gecede, TAK muhabirleri Rahme Çiftçioğlu ve Erol Uysal’a röportaj ve fotoğraf ödülleri verilirken, Özlem Kaya Yalgın ve Hüseyin Sayıl’a da Hizmet Onur Ödülü takdim edildi.

Geceye, bazı bakan, milletvekilleri, siyasiler, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile basın camiası katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, özellikle geceye katılarak, basın mensuplarıyla birlikte olmak istediğini belirterek, “Sizlerle olmak, her işin yarısını teşkil eden basınla birlikte bu güzel gecede sizin duygularınızı paylaşmak benim için çok önemli” diye konuştu.

Ülkede ekonomik ve diğer konularda yaşanan sıkıntılar olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Bir ülke bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, hep birlikte bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsa elbette ki eksiklikler de olacaktır, yanlışlar da olacaktır” dedi.

Eksiklikleri, yanlışları ortadan kaldırmak adına hep birlikte çalışmak gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, ülkenin daha güzel ve müreffeh yıllara ulaşması için basın mensuplarına kulak tıkayarak değil daha da dikkat kesilerek, bugünlerin aşılacağına inanç belirtti.

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Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, “Basınımız 133 yaşında… Arzu ederdik ki 133 yaşında olan basınımızın basın özgürlüğüyle ilgili konuşmaları bugün değerlendirmek zorunda kaldığımız yasa tasarıları üzerinden yapmayalım” dedi.

Erhürman, “Son dönemde maalesef belki 100 yıl öncesine döndük ve tekrardan devletin basın özgürlüğüne, düşünceyi açıklama özgürlüğüne müdahalesini konuşmak zorunda bırakıldık” eleştirisinde bulundu.

Gazetecilerin ve halkın genelinin yasa tasarılarına karşı sergilediği dayanışmayı, mücadeleyi yürekten selamladığını dile getiren Erhürman, “Son dönemde yaşadığımız karabasanın içerisinde nefes alabileceğimiz adeta bir boru yarattı basın özgürlüğü konusunda basın emekçilerimiz. Gerçekten bir moral oldu, umut oldu” diye konuştu.

Mücadelenin bitmediğini kaydeden Erhürman, basın özgürlüğü ile ilgili yasaların tekrar gündeme gelmesi halinde mücadelenin daha da büyüyerek, devam edeceği ve çok ciddi noktalara ulaşacağı uyarısında bulundu.

“Demokrasi fukaralaşması yanında çok ciddi bir ekonomik fukaralaşma döneminden de geçiyoruz” diyen Erhürman, asgari ücretle çalışmak zorunda kalan basın emekçileri olduğunu kaydetti. Yeni asgari ücretin de hem hayat pahalılığının hem de açlık sınırının altında olduğunu belirten Erhürman, buna karşı da aynı dayanışmayı sergilemek ve birlikte mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Erhürman konuşmasını, “Özgürlük, senden büyük sakın ha dokunma” sözleriyle tamamladı.

KTGB Başkanı Emin Akkor da, “Kıbrıs Türk basını olarak 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişim ve ekonomik krizin gölgesinde kutluyoruz” dedi.

Toplumun ifade özgürlüğüne ciddi sınırlandırmalar getirecek üç yasadaki düzenlemelere karşı “Özgürlük senden büyük: dokunma” sloganıyla eylem yaptıklarını ifade eden Akkor, eylemin, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koyduğunu belirtti. Emin Akkor, “Dileriz bu tasarılar tekrar gündeme gelmez. Eğer gelirse Gazeteciler Birliği’nin duruşu nettir. İfade özgürlüğüne dokundurtmayız” dedi.

BRT Müdürü Meryem Özkurt’un hapiste olduğu bir dönemde basın gününün kutlandığına işaret eden Akkor, “BRT’nin özerk olmamasının bir sonucu olarak maalesef bugün Meryem Özkurt arkadaşımız demir parmaklıklar arkasındadır. BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını talebimizi yineleriz” diye konuştu.

Gazeteciler ve medya organlarının bugün ciddi ekonomik zorluklar çektiğini anlatan Akkor, özel medyanın kurumsallaştırılarak, rekabet edebilirlik fırsatlarını yakalayacağı adımlar atılması için yetkililerle girişimler başlattıklarını ifade etti.

Gazeteciler Birliği’nin yürüttüğü projelerden de bahseden Akkor, İsveç’te faaliyet gösteren Fojo Medya Enstitüsü bünyesinde iki toplumlu yeni bir proje başlattıklarını, ayrıca, genç gazetecilerin Avrupa’daki medya çalışmalarını izleyip eğitim alacakları organizasyonların görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

Akkor, sadece ifade özgürlüğü değil, daha çağdaş bir toplumda yönetilme çabalarının içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ödül komitesinin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2022 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

“Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınlar: Haber: Fehime Alasya “Kromozom anomalisiyle doğan bebeklerin sayısında 3 katı artış” haberi ile (Yenidüzen)

Fotoğraf: Erol Uysal “Ellerin Azizliği” fotoğrafı ile (TAK)

Röportaj: Rahme Çiftçioğlu “Yenidoğanlar için ülkenin ilk yoğunbakım ünitesini kuran, bebek ölümlerini en aza indiren hekim: Dr. Çiğdem Bakkaloğlu” röportajı ile (TAK)

Spor: Burhan Gürkan/Yücel Hatay “Tüm zamanların puan durumu” haberi ile (Yenidüzen)

Televizyon: Spor: İrfan Gelengül – Basel-KKTOK İnönü Rallisi Halil Mulla- Mehmet Çağla onboard yayını ile.

Özel Ödüller: Genç Yetenek Özel Ödülü: Doğan Samer (Kıbrıs)

Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Nedim Enginsoy “Kıbrıslı Rum’un Hayalet Şehir Maraş’a Geri Dönüşünde Yaşadığı Izdırap” adlı fotoğrafı ile

Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Ali Atamer (Perihan Aziz ve Neriman Cahit Belgeselleri ile)

Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: Huri Yontucu (Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin sosyo-psikolojik süreçlerinin barış gazeteciliği ve savaş gazeteciliği tutumlarına olan etkileri başlıklı akademik çalışması ile)”

Resepsiyonda, basın sektöründe 25 yılını dolduran 25 kişiye de “Hizmet Onur Ödülü” verildi. Ödül alan üyeler şöyle:

“Ahmet Kasımoğlu, Ali Deryalı, Betül Sonuç Arslan, Birol Bebek, Can Gazi, Cemal Yıldırım, Dilek Kırıcı, Dilek Öncül Kodan, Enver Ermetal, Füsun Davulcu, Göksel Adaöz, Havva Çoban, Halil Cömerttürk, Hüseyin Sayıl, İbrahim Özsoy, İclal Kaya, Müge Şule İlbuldu, Özlem Kaya Yalgın, Özmen Yılancılar, Serda Tüzel, Suad Suiçmez, Tülay Mercan, Uğur Kaptanoğlu, Veli Kocaismail, Ziya Tunaç.”