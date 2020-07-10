11 Temmuz Basın Günü… Sadıkoğlu Basın Emekçilerini Kutladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve basın emekçilerini kutladı.

Sadıkoğlu mesajında, basın emekçilerinin ülke gelişimi ve tanıtımı konusunda en önemli görevlerden birini icra ettiklerine dikkat çekti.

Basın emekçilerinin zor şartlar altında çalışmalarına rağmen işine dört elle sarıldığını ve gece gündüz demeden bu mesleğe gönül verdiğini söyleyen Sadıkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kamuoyunu; doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusunda yükümlülüklerinizi en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Her ne kadar bazı sorunlar yaşansa da, gece gündüz demeden çalışan siz değerli emekçilerin çabaları takdire şayandır. Bu sebeptendir ki, siz basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Gününü kutlar, kalemlerinizin her daim güçlü olmasını dilerim.”