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11.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı

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11.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı
11.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı.

Dışişleri Bakanlığı himayelerinde Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından organize edilen klasik otomobil rallisi, Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen etkinlikle başladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı etkinliğe, 70’in üzerinde araç katılıyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı ve Cumhuriyet Klasik Rallisi, üç saat sürecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ralliye katılan herkese arızasız ve kazasız bir yarış temenni etti.

Sucuoğlu,Uluslararası katılımla gerçekleşen rallide herkese başarılar dileyerek, Almanya ve Türkiye’den katılımın olduğu etkinliğin güzel ve zevkli bir etkinlik olduğunu, daha önce bir yarışa kendisinin de katıldığını anlattı.

Sucuoğlu, 70 üzerindeki yarışmaya arızasız kazasız bir yarış diledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, rallinin 11 yıldır büyük bir başarıyla hayat bulduğunu ifade ederek, KKTC’nin 38.kuruluş yılı etkinliği kapsamında gerçekleştirilen ralliye katılanlara başarılar diledi.

Rallinin ülkedeki en popüler etkinliklerden biri haline geldiğini ifade eden Ertuğruloğlu, bir kez kendisinin de bu etkinliğe katıldığını, yarışa katılmak için kendisine verilen aracın yolda benzininin bittiğini, ancak yarışı yine de bitirdiğini anlattı.

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