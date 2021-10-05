11 Uzman 11 Farklı Konu Çevirim İçi Seminer Dizisi Başlıyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Ekim- Kasım aylarını kapsayan bir dönem için çevrim içi seminer programı hazırladı.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Ekim- Kasım aylarını kapsayan bir dönem için çevrim içi seminer programı hazırladı. Program çerçevesinde 11 uzman, 11 farklı konu başlığıyla zoom platformu üzerinden katılımcılarla buluşacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, seminer dizisi, 10 Ekim 2021 Pazar günü Kolan Hastanesi işbirliğinde saat 11:00’de “Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı” ile başlıyor.

Bu çerçevede, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Sinan EKEN, Beslenme Uzmanı Dr. Seren AVCI, Psikolog Cansın İSKENDER, başta anne adayları olmak üzere, katılımcılarla bir araya gelecek.

12 Ekim 2021 Salı günü saat 19:30’da Psikolog Pembe Ardıç, “Ergeni Anlamak ve Ergenle İletişim”;

19 Ekim 2021 Salı 19:30’da Uzm. Psikolog Süheyla TİMUÇİN “Çocuğumla Cinselliği Nasıl Konuşabilirim?”;

26 Ekim 2021 Salı 19:30’da Uzm. Dr. Yeliz ENGİNDERELİ “Boşanmış veya Boşanma Kararı Almış Anne Babaların Çocukları” konularında bilgiler aktaracak.

Program çerçevesinde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, saat 11:00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan GÜNDÜZ, Eğitimci, Polis ve Uzmanlara Yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”;

Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla ALKAN “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”;

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz DÜZGÜN, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları”;

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, saat 19:00’da Akademisyen Av. Çiçek Göçkün BAYRAMOĞLU “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.

Sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir toplum hedefiyle interaktif şekilde düzenlenmesi planlanan ve sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek programa kayıt ve detaylı bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

KADIOĞLU: “SORUNLARIMIZ ORTAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, hayatın her alanında sorunlarla baş etmede insanların yanında olarak, onlara destek verme misyonu taşıyor.

Sorunların sadece tek bir kişiye ait olmadığı, dertlerimizin ortak olduğu düşüncesiyle, uzmanların desteği; bu seminerlerden sahip olacağımız farkındalık ve bilinçle sıkıntılarımız, soru ve sorunlarımıza birlikte çözüm ve cevap bulacağız” dedi. Kadıoğlu, sağlıklı bir toplum için başta, anne babalar ve eğitimciler olmak üzere toplumda her kesimden insanın sorumluluk alması gerektiğini hatırlattı.

GÜNGÖRDÜ: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ederken, insan odaklı çalışmalara çok önem verdiklerine dikkat çekerek, kentte yaşayan çocuk, yetişkin ve yaşlılara, başta dezavantajlı gruplara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Güngördü, eğitimin hayatın her anında önemine işaret ederek, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çatısı altından başta çocuklarla ilgili olmak üzere çeşitli toplumsal sorunlarla ilgili uzmanların verecekleri online(çevrimiçi) eğitimlere ülkenin her yerinden hatta yurt dışından da insanlara katılım imkanı bulacağını kaydetti. Güngördü, herkesi çevirim içi seminerlere davet etti.



